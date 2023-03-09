İSKİ SULAR NE ZAMAN GELECEK 9 MART? | İstanbul su kesintisi olan ilçeler, mahalleler - İSKİ İstanbul su kesintisi

9 MART 2023 İSTANBUL SU KESİNTİSİ | İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi'nce yürütülen çalışmalar kapsamında, İstanbul'un bazı ilçe ve mahallelerinde planlı olarak su kesintileri yapılabilmektedir. Arıza kaynaklı yapılan çalışmalarda İSKİ, internet sitesinde suların gideceği mahalleleri tek tek bildirip vatandaşları uyarırken evde su olmadığını gören kişiler ise arama motorlarında 9 Mart 2023 sular ne zaman gelecek? sorusunun cevabını arşatırıyor. İşte İSKİ İstanbul 9 Mart Perşembe günü planlı su kesintisi yaşanacak ilçeler...

9 MART 2023 İSTANBUL PLANLI SU KESİNTİSİ OLAN İLÇELER

ÜMRANİYE

Etkilenen Mahalleler : PARSELLER MAH,IHLAMURKUYU MAH,HUZUR MAH,TEPEÜSTÜ MAH,ÇAMLIK MAH,ÇAKMAK MAH,YUKARI DUDULLU MAH,AŞAĞI DUDULLU MAH,ALTINŞEHİR MAH,ADEM YAVUZ MAH,CEMİL MERİÇ MAH,ESENŞEHİR MAH,ESENKENT MAH,DUDULLU OSB

Açıklama : İÇME SUYU SISTEMLERIMIZDE YAPILAN BAKIM-ONARIM ÇALIŞMALARI

Başlama Tarihi : 2023-03-08 21:58:43.0

Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 9.3.2023 tarihinde saat 8:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.