Haberler Haberler İSKİ SULAR NE ZAMAN GELECEK 9 MART? | İstanbul su kesintisi olan ilçeler, mahalleler - İSKİ İstanbul su kesintisi

İSKİ SULAR NE ZAMAN GELECEK 9 MART? | İstanbul su kesintisi olan ilçeler, mahalleler - İSKİ İstanbul su kesintisi

İstanbul'da 9 Mart Perşembe günü hangi ilçelerde su kesintisi olacağı vatandaşlar tarafından merak ediliyor. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) tarafından yapılan planlı çalışmalar kapsamında ilçe ve mahallelerde yapılan kesintiler, İSKİ'nin resmi internet sitesinde anlık olarak paylaşılıyor. Yapılan duyuruda suların ne zaman geleceği de bildirilirken İSKİ İstanbul su kesintisi olan ilçeleri ve 9 Mart 2023 sular ne zaman gelecek? sorusunun cevabını haberimizde derledik...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 09 Mart 2023 Perşembe 07:50 Güncelleme Tarihi: 09 Mart 2023 Perşembe 08:00
İSKİ SULAR NE ZAMAN GELECEK 9 MART? | İstanbul su kesintisi olan ilçeler, mahalleler - İSKİ İstanbul su kesintisi

9 MART 2023 İSTANBUL SU KESİNTİSİ | İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi'nce yürütülen çalışmalar kapsamında, İstanbul'un bazı ilçe ve mahallelerinde planlı olarak su kesintileri yapılabilmektedir. Arıza kaynaklı yapılan çalışmalarda İSKİ, internet sitesinde suların gideceği mahalleleri tek tek bildirip vatandaşları uyarırken evde su olmadığını gören kişiler ise arama motorlarında 9 Mart 2023 sular ne zaman gelecek? sorusunun cevabını arşatırıyor. İşte İSKİ İstanbul 9 Mart Perşembe günü planlı su kesintisi yaşanacak ilçeler...

9 MART 2023 İSTANBUL PLANLI SU KESİNTİSİ OLAN İLÇELER

ÜMRANİYE
Etkilenen Mahalleler : PARSELLER MAH,IHLAMURKUYU MAH,HUZUR MAH,TEPEÜSTÜ MAH,ÇAMLIK MAH,ÇAKMAK MAH,YUKARI DUDULLU MAH,AŞAĞI DUDULLU MAH,ALTINŞEHİR MAH,ADEM YAVUZ MAH,CEMİL MERİÇ MAH,ESENŞEHİR MAH,ESENKENT MAH,DUDULLU OSB
Açıklama : İÇME SUYU SISTEMLERIMIZDE YAPILAN BAKIM-ONARIM ÇALIŞMALARI
Başlama Tarihi : 2023-03-08 21:58:43.0
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 9.3.2023 tarihinde saat 8:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

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