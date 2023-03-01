EYT SİGORTA SÜRESİ PRİM GÜNÜ HESAPLAMA | EYT kadın erkek prim gün sayısı hesaplama tablosu 2023

EYTlilerin heyecanla beklediği yasa nihayet çıktı. Kahramanmaraş'taki deprem felaketi sebebiyle üç hafta çalışmalarına ara veren meclisin açılmasıyla birlikte ilk gündem maddesi olan EYT meclisten geçerek yasalaştı. Yürürlüğe girmesi için Resmi Gazete'de yayınlanması beklenen EYT düzenlemesinden 9 Eylül 1999 öncesi sigorta girişi olan 2 milyon 250 bin kişi yararlanarak emekli olacak. SGK'nın Emeklilikte Yaşa Takılanlar için EYT prim gün sayısı ve sigortalılık süresi hesaplama tablosunu yayınlamasıyla birlikte '2023 Kadın - Erkek prim gün sayyısı ve sigortalılık süresi hesaplama tablosu'nu haberimizde derledik...
EYT SİGORTA SÜRESİ PRİM GÜNÜ HESAPLAMA
Kahramanmaraş merkezli deprem felaketi nedeniyle 3 haftalık aranın ardından Meclis Genel Kurulu görüşmeleri saat 15:00'da başladı. Meclis'te ilk gündem maddesi EYT oldu. EYT yasa tasarısı öncesinde grup önerileri verildi. EYT'nin yanında deprem gündemi Meclis'in ana başlıkları arasında yer aldı. TBMM Genel Kurulu'nda milyonların beklediği EYT kanun teklifi için görüşmelere geçildi. Yaklaşık 4 saat süren görüşmeler tamamlandı. Kanun teklifi Meclis Genel Kurulu'nda oylandı ve yasalaştı.
Meclis'te açıklamalarda bulunan AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, "Mevcut yasa ile yaş şartı, prim ve sigortalılık süresini tamamlayan emekli oluyor. Biz 8 Eylül 1999 öncesi sigorta girişi olan çalışanlar için burada yaş şartını kaldırıyoruz. Yeni bir şart kesinlikle getirmiyoruz" dedi. EYT düzenlemesinin Meclis Genel Kurulu'nda oylanıp yasalaşmasının ardından tüm gözler Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a döndü. Başkan Erdoğan'ın yasayı kısa sürede imzalaması bekleniyor. Ardından EYT yasası Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girecek.
EYT KADIN ERKEK SİGORTALILIK SÜRESİ İLE PRİM GÜN SAYISI HESAPLAMA TABLOSU 2023
ERKEKLER İÇİN:
İşe Başlama Tarihi: 09.09.1976 ve öncesi
Sigortalılık Süresi (yıl): 25
Prim Günü: 5000
İşe Başlama Tarihi: 09.09.1976-23.05.1979
Sigortalılık Süresi (yıl): 25
Prim Günü: 5000
İşe Başlama Tarihi: 24.05.1979-23.11.1980
Sigortalılık Süresi (yıl): 25
Prim Günü: 5000
İşe Başlama Tarihi: 24.11.1980-23.05.1982
Sigortalılık Süresi (yıl): 25
Prim Günü: 5075
İşe Başlama Tarihi: 24.05.1982-23.11.1983
Sigortalılık Süresi (yıl): 25
Prim Günü: 5150
İşe Başlama Tarihi: 24.11.1983-23.05.1985
Sigortalılık Süresi (yıl): 25
Prim Günü: 5225
İşe Başlama Tarihi: 24.05.1985-23.11.1986
Sigortalılık Süresi (yıl): 25
Prim Günü: 5300
İşe Başlama Tarihi: 24.11.1986-23.05.1988
Sigortalılık Süresi (yıl): 25
Prim Günü: 5375
İşe Başlama Tarihi: 24.05.1988-23.11.1989
Sigortalılık Süresi (yıl): 25
Prim Günü: 5450
İşe Başlama Tarihi: 24.11.1989-23.05.1991
Sigortalılık Süresi (yıl): 25
Prim Günü: 5525
İşe Başlama Tarihi: 24.05.1991-23.11.1992
Sigortalılık Süresi (yıl): 25
Prim Günü: 5600
İşe Başlama Tarihi: 24.11.1992-23.05.1994
Sigortalılık Süresi (yıl): 25
Prim Günü: 5675
İşe Başlama Tarihi: 24.05.1994-23.11.1995
Sigortalılık Süresi (yıl): 25
Prim Günü: 5750
İşe Başlama Tarihi: 24.11.1995-23.05.1997
Sigortalılık Süresi (yıl): 25
Prim Günü: 5825
İşe Başlama Tarihi: 24.05.1997-23.11.1998
Sigortalılık Süresi (yıl): 25
Prim Günü: 5900
İşe Başlama Tarihi: 24.11.1998-09.09.1999
Sigortalılık Süresi (yıl): 25
Prim Günü: 5975
KADINLAR İÇİN:
İşe Başlama Tarihi: 01.04.1981 ve öncesi
Sigortalılık Süresi (yıl): 20
Prim Günü: 5000
İşe Başlama Tarihi: 01.04.1981-08.09.1981
Sigortalılık Süresi (yıl): 20
Prim Günü: 5000
İşe Başlama Tarihi: 09.09.1981-23.05.1984
Sigortalılık Süresi (yıl): 20
Prim Günü: 5000
İşe Başlama Tarihi: 24.05.1984-23.05.1985
Sigortalılık Süresi (yıl): 20
Prim Günü: 5000
İşe Başlama Tarihi: 24.05.1985-23.05.1986
Sigortalılık Süresi (yıl): 20
Prim Günü: 5075
İşe Başlama Tarihi: 24.05.1986-23.05.1987
Sigortalılık Süresi (yıl): 20
Prim Günü: 5150
İşe Başlama Tarihi: 24.05.1987-23.05.1988
Sigortalılık Süresi (yıl): 20
Prim Günü: 5225
İşe Başlama Tarihi: 24.05.1988-23.05.1989
Sigortalılık Süresi (yıl): 20
Prim Günü: 5300
İşe Başlama Tarihi: 24.05.1989-23.05.1990
Sigortalılık Süresi (yıl): 20
Prim Günü: 5375
İşe Başlama Tarihi: 24.05.1990-23.05.1991
Sigortalılık Süresi (yıl): 20
Prim Günü: 5450
İşe Başlama Tarihi: 24.05.1991-23.05.1992
Sigortalılık Süresi (yıl): 20
Prim Günü: 5525
İşe Başlama Tarihi: 24.05.1992-23.05.1993
Sigortalılık Süresi (yıl): 20
Prim Günü: 5600
İşe Başlama Tarihi: 24.05.1993-23.05.1994
Sigortalılık Süresi (yıl): 200
Prim Günü: 5675
İşe Başlama Tarihi: 24.05.1994-23.05.1995
Sigortalılık Süresi (yıl): 20
Prim Günü: 5750
İşe Başlama Tarihi: 24.05.1995-23.05.1996
Sigortalılık Süresi (yıl): 20
Prim Günü: 5825
İşe Başlama Tarihi: 24.05.1996-23.05.1997
Sigortalılık Süresi (yıl): 20
Prim Günü: 5900
İşe Başlama Tarihi: 24.05.1997-23.05.1998
Sigortalılık Süresi (yıl): 20
Prim Günü: 5975
İşe Başlama Tarihi: 24.05.1998-23.05.1999
Sigortalılık Süresi (yıl): 20
Prim Günü: 5975
İşe Başlama Tarihi: 24.05.1999-08.09.1999
Sigortalılık Süresi (yıl): 20
Prim Günü: 5975