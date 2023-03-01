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EYT SİGORTA SÜRESİ PRİM GÜNÜ HESAPLAMA | EYT kadın erkek prim gün sayısı hesaplama tablosu 2023

Emeklilikte Yaşa Takılan milyonlarca vatandaşın beklediği EYT düzenlemesi meclisten geçti. Yasalaşan EYT düzenlemesinin Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe girmesi beklenirken Emekli Sandığı, SSK, BAĞKUR'lular için gerekli şartlar da artık resmileşti. Bunun üzerine EYT sigortalılık süresi ve prim günü ile ne zaman emekli olacağını hesaplamak isteyenlerin araştırdığı WEYT kadın erkek prim gün sayısı hesaplama tablosu 2023' konusunu haberimizde derledik.

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 01 Mart 2023 Çarşamba 16:00 Güncelleme Tarihi: 01 Mart 2023 Çarşamba 16:00
EYT SİGORTA SÜRESİ PRİM GÜNÜ HESAPLAMA | EYT kadın erkek prim gün sayısı hesaplama tablosu 2023

EYTlilerin heyecanla beklediği yasa nihayet çıktı. Kahramanmaraş'taki deprem felaketi sebebiyle üç hafta çalışmalarına ara veren meclisin açılmasıyla birlikte ilk gündem maddesi olan EYT meclisten geçerek yasalaştı. Yürürlüğe girmesi için Resmi Gazete'de yayınlanması beklenen EYT düzenlemesinden 9 Eylül 1999 öncesi sigorta girişi olan 2 milyon 250 bin kişi yararlanarak emekli olacak. SGK'nın Emeklilikte Yaşa Takılanlar için EYT prim gün sayısı ve sigortalılık süresi hesaplama tablosunu yayınlamasıyla birlikte '2023 Kadın - Erkek prim gün sayyısı ve sigortalılık süresi hesaplama tablosu'nu haberimizde derledik...

EYT SİGORTA SÜRESİ PRİM GÜNÜ HESAPLAMA

Kahramanmaraş merkezli deprem felaketi nedeniyle 3 haftalık aranın ardından Meclis Genel Kurulu görüşmeleri saat 15:00'da başladı. Meclis'te ilk gündem maddesi EYT oldu. EYT yasa tasarısı öncesinde grup önerileri verildi. EYT'nin yanında deprem gündemi Meclis'in ana başlıkları arasında yer aldı. TBMM Genel Kurulu'nda milyonların beklediği EYT kanun teklifi için görüşmelere geçildi. Yaklaşık 4 saat süren görüşmeler tamamlandı. Kanun teklifi Meclis Genel Kurulu'nda oylandı ve yasalaştı.

Meclis'te açıklamalarda bulunan AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, "Mevcut yasa ile yaş şartı, prim ve sigortalılık süresini tamamlayan emekli oluyor. Biz 8 Eylül 1999 öncesi sigorta girişi olan çalışanlar için burada yaş şartını kaldırıyoruz. Yeni bir şart kesinlikle getirmiyoruz" dedi. EYT düzenlemesinin Meclis Genel Kurulu'nda oylanıp yasalaşmasının ardından tüm gözler Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a döndü. Başkan Erdoğan'ın yasayı kısa sürede imzalaması bekleniyor. Ardından EYT yasası Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girecek.

EYT KADIN ERKEK SİGORTALILIK SÜRESİ İLE PRİM GÜN SAYISI HESAPLAMA TABLOSU 2023

ERKEKLER İÇİN:

İşe Başlama Tarihi: 09.09.1976 ve öncesi
Sigortalılık Süresi (yıl): 25
Prim Günü: 5000

İşe Başlama Tarihi: 09.09.1976-23.05.1979
Sigortalılık Süresi (yıl): 25
Prim Günü: 5000

İşe Başlama Tarihi: 24.05.1979-23.11.1980
Sigortalılık Süresi (yıl): 25
Prim Günü: 5000

İşe Başlama Tarihi: 24.11.1980-23.05.1982
Sigortalılık Süresi (yıl): 25
Prim Günü: 5075

İşe Başlama Tarihi: 24.05.1982-23.11.1983
Sigortalılık Süresi (yıl): 25
Prim Günü: 5150

İşe Başlama Tarihi: 24.11.1983-23.05.1985
Sigortalılık Süresi (yıl): 25
Prim Günü: 5225

İşe Başlama Tarihi: 24.05.1985-23.11.1986
Sigortalılık Süresi (yıl): 25
Prim Günü: 5300

İşe Başlama Tarihi: 24.11.1986-23.05.1988
Sigortalılık Süresi (yıl): 25
Prim Günü: 5375

İşe Başlama Tarihi: 24.05.1988-23.11.1989
Sigortalılık Süresi (yıl): 25
Prim Günü: 5450

İşe Başlama Tarihi: 24.11.1989-23.05.1991
Sigortalılık Süresi (yıl): 25
Prim Günü: 5525

İşe Başlama Tarihi: 24.05.1991-23.11.1992
Sigortalılık Süresi (yıl): 25
Prim Günü: 5600

İşe Başlama Tarihi: 24.11.1992-23.05.1994
Sigortalılık Süresi (yıl): 25
Prim Günü: 5675

İşe Başlama Tarihi: 24.05.1994-23.11.1995
Sigortalılık Süresi (yıl): 25
Prim Günü: 5750

İşe Başlama Tarihi: 24.11.1995-23.05.1997
Sigortalılık Süresi (yıl): 25
Prim Günü: 5825

İşe Başlama Tarihi: 24.05.1997-23.11.1998
Sigortalılık Süresi (yıl): 25
Prim Günü: 5900

İşe Başlama Tarihi: 24.11.1998-09.09.1999
Sigortalılık Süresi (yıl): 25
Prim Günü: 5975

KADINLAR İÇİN:

İşe Başlama Tarihi: 01.04.1981 ve öncesi
Sigortalılık Süresi (yıl): 20
Prim Günü: 5000

İşe Başlama Tarihi: 01.04.1981-08.09.1981
Sigortalılık Süresi (yıl): 20
Prim Günü: 5000

İşe Başlama Tarihi: 09.09.1981-23.05.1984
Sigortalılık Süresi (yıl): 20
Prim Günü: 5000

İşe Başlama Tarihi: 24.05.1984-23.05.1985
Sigortalılık Süresi (yıl): 20
Prim Günü: 5000

İşe Başlama Tarihi: 24.05.1985-23.05.1986
Sigortalılık Süresi (yıl): 20
Prim Günü: 5075

İşe Başlama Tarihi: 24.05.1986-23.05.1987
Sigortalılık Süresi (yıl): 20
Prim Günü: 5150

İşe Başlama Tarihi: 24.05.1987-23.05.1988
Sigortalılık Süresi (yıl): 20
Prim Günü: 5225

İşe Başlama Tarihi: 24.05.1988-23.05.1989
Sigortalılık Süresi (yıl): 20
Prim Günü: 5300

İşe Başlama Tarihi: 24.05.1989-23.05.1990
Sigortalılık Süresi (yıl): 20
Prim Günü: 5375

İşe Başlama Tarihi: 24.05.1990-23.05.1991
Sigortalılık Süresi (yıl): 20
Prim Günü: 5450

İşe Başlama Tarihi: 24.05.1991-23.05.1992
Sigortalılık Süresi (yıl): 20
Prim Günü: 5525

İşe Başlama Tarihi: 24.05.1992-23.05.1993
Sigortalılık Süresi (yıl): 20
Prim Günü: 5600

İşe Başlama Tarihi: 24.05.1993-23.05.1994
Sigortalılık Süresi (yıl): 200
Prim Günü: 5675

İşe Başlama Tarihi: 24.05.1994-23.05.1995
Sigortalılık Süresi (yıl): 20
Prim Günü: 5750

İşe Başlama Tarihi: 24.05.1995-23.05.1996
Sigortalılık Süresi (yıl): 20
Prim Günü: 5825

İşe Başlama Tarihi: 24.05.1996-23.05.1997
Sigortalılık Süresi (yıl): 20
Prim Günü: 5900

İşe Başlama Tarihi: 24.05.1997-23.05.1998
Sigortalılık Süresi (yıl): 20
Prim Günü: 5975

İşe Başlama Tarihi: 24.05.1998-23.05.1999
Sigortalılık Süresi (yıl): 20
Prim Günü: 5975

İşe Başlama Tarihi: 24.05.1999-08.09.1999
Sigortalılık Süresi (yıl): 20
Prim Günü: 5975

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