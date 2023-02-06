Türkiye'de yaşanan deprem dünya basınında

'7.8'lik deprem Türkiye'nin güneyini sarstı' diyen AFP, ilerleyen saatlerde 'Büyük deprem Türkiye'nin güneydoğusu boyunca binaları yıktı' başlığıyla gelişmeleri aktardı.

Amerikan Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS) verilerine göre 7.8'lik depremin yerin 17.9 kilometre altında gerçekleştiğini bildiren ajans, 15 dakika sonra ise 6.7 büyüklüğünde bir artçı şokun kaydedildiğini belirtti.

AFP, Türkiye'nin yanı sıra Suriye'de de yıkım yaşandığını, gece yarısı 04.17'de uykuda depreme yakalanan insanların pijamalarıyla dışarı fırladığını ve kar altında beklediğini yazdı.

Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi olan 7,4 büyüklüğündeki deprem anı, Elazığ'daki bazı iş yerlerinin güvenlik kamerasına yansıdı https://t.co/AwdT7Cpc6y pic.twitter.com/c38xQZRwRf — ANADOLU AJANSI (@anadoluajansi) February 6, 2023

Amerikan Associated Press (AP) haber ajansı ise, '7.8 büyüklüğündeki şiddetli deprem Türkiye ve Suriye'de binaları yıktı' başlığını kullandı.

Suriye'nin kuzeyinde tüm binaların yıkılmasıyla bir 'felaket tablosu' ortaya çıktığını aktaran AP, Halep ve Hama gibi şehirlerde de bazı binaların enkaza döndüğünü bildirdi.

BBC'nin manşeti 'Ölümcül deprem Türkiye'nin güney ve doğusunu sarstı' oldu. Filistin Gazze Şeridi'ndeki BBC yapımcısı Rüştü Ebualuf, 45 saniye devam eden depreme evinde yakalandığını söyledi.

CNN International 'Son dakika-7.8'lik ölümcül deprem Türkiye'yi vurdu' başlığını tercih etti, ana depremin ardından sekiz şiddetli artçı sarsıntının kaydedildiğini yazdı. Televizyon daha sonra manşetinden 'Türkiye ve Suriye'deki büyük deprem ve artçı şoklar geride onlarca can kaybı bıraktı' ifadesiyle canlı blog yayınına geçti.

Haberi manşetine taşıyan Al Jazeera, 'Şiddetli deprem Türkiye ve Suriye'yi sallarken onlarca ölü var' dedi.