KÜTAHYA TOKİ CANLI İZLE - Kütahya TOKİ kura çekilişi 2023 - Kütahya TOKİ 1+1, 2+1, 3+1 çekilişi kazananlar isim listesi

KÜTAHYATOKİ KURA ÇEKİLİŞİ CANLI İZLE
KÜTAHYA HANGİ İLÇEDE KAÇ TOKİ YAPILACAK?
Evler 81 ilde, arsa 7 bölgede olacak. En fazla konut İstanbul'a yapılacak. 50 bin sosyal konut olacak. Ankara 18 bin, İzmir 12 bin 400, Gaziantep 10 bin, Bursa 8.650 TOKİ konutuna ev sahipliği yapacak. Kütahya'da ise TOKİ İlk Evim İlk İş Yerim projesi kapsamında konutlar, 10 ilçede, ilk etapta 2.280 adet yapılacak.
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5 ŞUBAT KÜTAHYA TOKİ KURA ÇEKİLİŞİ YAPILACAK İLÇELER
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6 ŞUBAT KÜTAHYA TOKİ KURA ÇEKİLİŞİ YAPILACAK İLÇELER
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BAŞVURU SAYISI AZ OLDUĞUNDAN KURASI ÇEKİLMEYECEK İLÇELER
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