Haberler Haberler KÜTAHYA TOKİ CANLI İZLE - Kütahya TOKİ kura çekilişi 2023 - Kütahya TOKİ 1+1, 2+1, 3+1 çekilişi kazananlar isim listesi

KÜTAHYA TOKİ CANLI İZLE - Kütahya TOKİ kura çekilişi 2023 - Kütahya TOKİ 1+1, 2+1, 3+1 çekilişi kazananlar isim listesi

TOKİ'nin Kütahya Emet, Altıntaş, Domaniç, Simav, Hisarcık, Dumlupınar ve Aslanapa ilçelerinde yapacağı kura çekilişi 6 Şubat Pazartesi günü gerçekleşiyor. Noter huzurunda yapılan ve TOKİ TV'de canlı yayınlanan çekilişlerde, konut sahibi olmak için başvuru yapan vatandaşlar sonuçları merak ediyor. Kütahya Emet, Altıntaş, Domaniç, Simav, Hisarcık, Dumlupınar ve Aslanapa'da yapılan çekilişler hakkında arama motorlarında Kütahya TOKİ canlı izle, Kütahya Emet, Altıntaş, Domaniç, Simav, Hisarcık, Dumlupınar
Aslanapa TOKİ kura çekilişi ve Kütahya TOKİ 1+1, 2+1, 3+1 kazananlar isim listesi araştırılıyor. Detaylar haberimizde...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 06 Şubat 2023 Pazartesi 09:30 Güncelleme Tarihi: 06 Şubat 2023 Pazartesi 09:50
KÜTAHYA TOKİ CANLI İZLE - Kütahya TOKİ kura çekilişi 2023 - Kütahya TOKİ 1+1, 2+1, 3+1 çekilişi kazananlar isim listesi
<p>KÜTAHYA TOKİ CANLI İZLE | TOKİ Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesinde kura çekilişleri Kütahya'da devam ediyor. Milyonlarca vatandaşın başvurduğu TOKİ İlk Evim İlk İş Yerim projesi kapsamında 6 Şubat Pazartesi günü Kütahya'daki Emet, Altıntaş, Domaniç, Simav, Hisarcık, Dumlupınar ve Aslanapa ilçelerinin kurası yapılacak. TOKİ'nin resmi sitesinde canlı olarak yayınlanan TOKİ kura çekilişleri için arama motorlarında Kütahya TOKİ canlı izle, Kütahya Emet, Altıntaş, Domaniç, Simav, Hisarcık, Dumlupınar Aslanapa TOKİ kura çekilişi ve Kütahya TOKİ kazananlar isim listesi konuları araştırılıyor. İşte tüm detaylar...

KÜTAHYATOKİ KURA ÇEKİLİŞİ CANLI İZLE

KÜTAHYA HANGİ İLÇEDE KAÇ TOKİ YAPILACAK?

Evler 81 ilde, arsa 7 bölgede olacak. En fazla konut İstanbul'a yapılacak. 50 bin sosyal konut olacak. Ankara 18 bin, İzmir 12 bin 400, Gaziantep 10 bin, Bursa 8.650 TOKİ konutuna ev sahipliği yapacak. Kütahya'da ise TOKİ İlk Evim İlk İş Yerim projesi kapsamında konutlar, 10 ilçede, ilk etapta 2.280 adet yapılacak.

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5 ŞUBAT KÜTAHYA TOKİ KURA ÇEKİLİŞİ YAPILACAK İLÇELER

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6 ŞUBAT KÜTAHYA TOKİ KURA ÇEKİLİŞİ YAPILACAK İLÇELER

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BAŞVURU SAYISI AZ OLDUĞUNDAN KURASI ÇEKİLMEYECEK İLÇELER

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