5 ŞUBAT ASLAN BURCUNDA DOLUNAY 🌕 En çok hangi burçlar nasıl etkilenecek?

Dolunay etkileri -/+7 gün görülebilir. Aslan burcunun temalarının ön planda olacağı bu dolunayda ego, hırs, kibir, bencillik, sabit fikirlilik gibi davranışlardan uzak durulmalı. Dolunaylar tamamlanma enerjisi taşır. Artık özgürleşilmesi gereken konular kendiliğinden şifalanabilir. Kadersel değişim ve yenilikler meydana gelebilir.

Bu dolunay, 8 Kasım'da yaşanan tutulmanın etkilerini tetikleyebilir. O sıralardaki gündemlerimiz ile ilgili sonuçlanmalar meydana gelebilir. Ani gelişen olaylarla ilgili gündemler oluşabilir.

Aslan burcu aynı zamanda ön planda olmak, sahneye çıkmak gibi etkiler barındırır. Kişisel haritanızın aldığı etkiye göre, hedeflerinizle ilgili başarı yakalamak ve ön plana çıkmak ile alakalı olumlu bir destek de sağlayabilir.

EN ÇOK ETKİLENECEK BURÇLAR HANGİLERİ?

Dolunaydan en çok etki alacak burçlar ise şöyle; aslan, kova, boğa ve akrep. Bu sabit burçlar bir miktar sert etkiler alabilir. O sebepten soğukkanlılıklarını korumamalılar.

(İçerik: Behnan YENER)