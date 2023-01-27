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DENİZLİ ÇAL SERİNHİSAR TOKİ CANLI İZLE - Denizli Buldan Çal Çardak Serinhisar TOKİ kura çekilişi - Denizli TOKİ kazananlar isim listesi

TOKİ'nin Denizli Babadağ, Bekilli, Bozkurt, Buldan, Çal, Çardak, Kale, Serinhisar, Tavas ilçelerinde yapacağı kura çekilişi 27 Ocak Cuma günü gerçekleşiyor. Noter huzurunda yapılan ve TOKİ TV'de canlı yayınlanan çekilişlerde, konut sahibi olmak için başvuru yapan vatandaşlar sonuçları merak ediyor. Denizli Babadağ, Bekilli, Bozkurt, Buldan, Çal, Çardak, Kale, Serinhisar ve Tavas'ta yapılan çekilişler hakkında arama motorlarında Denizli Buldan, Çal, Çardak, Serinhisar TOKİ canlı izle, Denizli Babadağ, Bekilli, Bozkurt, Buldan, Çal, Çardak, Kale, Serinhisar, Tavas TOKİ kura çekilişi ve Denizli TOKİ 1+1, 2+1, 3+1 kazananlar isim listesi araştırılıyor. Detaylar haberimizde...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 27 Ocak 2023 Cuma 08:10
DENİZLİ ÇAL SERİNHİSAR TOKİ CANLI İZLE - Denizli Buldan Çal Çardak Serinhisar TOKİ kura çekilişi - Denizli TOKİ kazananlar isim listesi

DENİZLİ ÇAL SERİNHİSAR TOKİ CANLI İZLE | TOKİ Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesinde kura çekilişleri Denizli'de devam ediyor. Milyonlarca vatandaşın başvurduğu TOKİ İlk Evim İlk İş Yerim projesi kapsamında 27 Ocak Cuma günü Denizli'de Babadağ, Bekilli, Bozkurt, Buldan, Çal, Çardak, Kale, Serinhisar ve Tavas ilçelerinin kurası yapılacak. Babadağ'da inşa edilecek 47 konut, Bekilli'de inşa edilecek 80 konut, Bozkurt'ta inşa edilecek 100 konut, Buldan'da inşa edilecek 126 konut, Çal 4. Etap'ta inşa edilecek 250 konut, Çardak'ta inşa edilecek 120 konut, Kale'de inşa edilecek 170 konut, Serinhisar'da inşa edilecek 198 konut, Tavas'ta inşa edilecek 100 konut, Tavas Kızılcabölük'te inşa edilecek 100 konut, Baklan'da inşa edilecek 220 konutun kura çekilişi için araştırmalar hız kazandı. TOKİ'nin resmi sitesinde canlı olarak yayınlanan TOKİ kura çekilişleri için arama motorlarında Denizli Buldan, Çal, Çardak, Serinhisar TOKİ canlı izle, Denizli Babadağ, Bekilli, Bozkurt, Buldan, Çal, Çardak, Kale, Serinhisar, Tavas TOKİ kura çekilişi ve Denizli TOKİ kazananlar isim listesi konuları araştırılıyor. İşte tüm detaylar...

DENİZLİ TOKİ KURA ÇEKİLİŞİ CANLI İZLE

DENİZLİ TOKİ KURA ÇEKİLİŞ SONUÇLARI SORGULAMAK İÇİN TIKLAYIN

DENİZLİ HANGİ İLÇEDE KAÇ TOKİ YAPILACAK?

Evler 81 ilde, arsa 7 bölgede olacak. En fazla konut İstanbul'a yapılacak. 50 bin sosyal konut olacak. Ankara 18 bin, İzmir 12 bin 400, Gaziantep 10 bin, Bursa 8.650 TOKİ konutuna ev sahipliği yapacak. Denizli'de ise TOKİ İlk Evim İlk İş Yerim projesi kapsamında konutlar, 16 ilçede, ilk etapta 3.150 adet yapılacak.

26 OCAK DENİZLİ TOKİ KURA ÇEKİLİŞİ YAPILACAK İLÇELER

📌ACIPAYAM: 508 konut KAZANANLARI ÖĞRENMEK İÇİN TIKLAYIN 👈

📌ÇİVRİL: 100 konut KAZANANLARI ÖĞRENMEK İÇİN TIKLAYIN 👈

📌HONAZ 3. ETAP: 150 konut KAZANANLARI ÖĞRENMEK İÇİN TIKLAYIN 👈

📌MERKEZ (MERKEZEFENDİ,PAMUKKALE): 650 konut KAZANANLARI ÖĞRENMEK İÇİN TIKLAYIN 👈

📌SARAYKÖY: 238 konut KAZANANLARI ÖĞRENMEK İÇİN TIKLAYIN 👈

27 OCAK DENİZLİ TOKİ KURA ÇEKİLİŞİ YAPILACAK İLÇELER

📌BABADAĞ: 47 konut KAZANANLARI ÖĞRENMEK İÇİN TIKLAYIN 👈

📌BEKİLLİ: 80 konut KAZANANLARI ÖĞRENMEK İÇİN TIKLAYIN 👈

📌BOZKURT: 100 konut KAZANANLARI ÖĞRENMEK İÇİN TIKLAYIN 👈

📌BULDAN: 126 konut KAZANANLARI ÖĞRENMEK İÇİN TIKLAYIN 👈

📌ÇAL 4. ETAP: 250 konut KAZANANLARI ÖĞRENMEK İÇİN TIKLAYIN 👈

📌ÇARDAK: 120 konut KAZANANLARI ÖĞRENMEK İÇİN TIKLAYIN 👈

📌KALE: 70 konut KAZANANLARI ÖĞRENMEK İÇİN TIKLAYIN 👈

📌SERİNHİSAR: 198 konut KAZANANLARI ÖĞRENMEK İÇİN TIKLAYIN 👈

📌TAVAS: 100 konut KAZANANLARI ÖĞRENMEK İÇİN TIKLAYIN 👈

📌TAVAS KIZILCABÖLÜK: 100 konut KAZANANLARI ÖĞRENMEK İÇİN TIKLAYIN 👈

BAŞVURU SAYISI AZ OLDUĞUNDAN KURASI ÇEKİLMEYECEK İLÇELER

📌BAKLAN: 220 konut

📌BEYAĞAÇ: 93 konut

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