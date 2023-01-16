Haberler Haberler SAKARYA TOKİ KURA ÇEKİLİŞİ CANLI İZLE - Sakarya TOKİ çekiliş sonuçları sorgula | 1+1, 2+1, 3+1 TOKİ Sakarya isim listesi

SAKARYA TOKİ KURA ÇEKİLİŞİ CANLI İZLE - Sakarya TOKİ çekiliş sonuçları sorgula | 1+1, 2+1, 3+1 TOKİ Sakarya isim listesi

Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesi 'İlk Evim İlk İş Yerim' için kura çekilişleri devam ediyor. 5 milyondan fazla vatandaşın başvurduğu TOKİ kuraları 16 Ocak Pazartesi günü Sakarya'da çekiliyor. Peki Sakarya TOKİ kazanan isimler belli oldu mu? İşte internette en çok aratılan 1+1. 2+1, 3+1 Sakarya TOKİ kura çekiliş sonuçları ve isim listesi...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 16 Ocak 2023 Pazartesi 09:07 Güncelleme Tarihi: 16 Ocak 2023 Pazartesi 09:20
SAKARYA TOKİ KURA ÇEKİLİŞİ CANLI İZLE - Sakarya TOKİ çekiliş sonuçları sorgula | 1+1, 2+1, 3+1 TOKİ Sakarya isim listesi

TOKİ Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesi kura çekilişleri devam ediyor. Milyonlarca vatandaşın başvurduğu TOKİ İlk Evim İlk İş Yerim projesi kapsamında 16 Ocak tarihinde Sakarya kurası yapılacak. TOKİ'nin resmi sitesinde canlı olarak yayınlanan TOKİ kura çekilişleri için arama motorlarında Sakarya TOKİ çekiliş sonuçları sorgula | 1+1. 2+1, 3+1 TOKİ Sakarya isim listesi konuları araştırılıyor. İşte tüm detaylar...

SAKARYA TOKİ KURA ÇEKİLİŞİ CANLI İZLE

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SAKARYA HANGİ İLÇEDE KAÇ TOKİ YAPILACAK?

Evler 81 ilde, arsa 7 bölgede olacak. En fazla konut İstanbul'a yapılacak. 50 bin sosyal konut olacak. Ankara 18 bin, İzmir 12 bin 400, Gaziantep 10 bin, Bursa 8.650 TOKİ konutuna ev sahipliği yapacak. Sakarya'da ise TOKİ İlk Evim İlk İş Yerim projesi kapsamında konutlar, 6 farklı ilçede, 2 bin 750 adet yapılacak.

  • Sakarya Merkez: 1760 konut
  • Arifiye: 120 konut
  • Ferizli: 250 konut
  • Hendek: 220 konut
  • Kocaali: 300 konut
  • Taraklı: 100 konut

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