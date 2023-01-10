Haberler Haberler ADANA TOKİ KURA ÇEKİLİŞİ CANLI İZLE - Adana TOKİ çekiliş sonuçları sorgula | 1+1, 2+1, 3+1 TOKİ Adana isim listesi

ADANA TOKİ KURA ÇEKİLİŞİ CANLI İZLE - Adana TOKİ çekiliş sonuçları sorgula | 1+1, 2+1, 3+1 TOKİ Adana isim listesi

Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesi 'İlk Evim İlk İş Yerim' için kura çekilişleri devam ediyor. 5 milyondan fazla vatandaşın başvurduğu TOKİ kuraları10-13 Ocak tarihlerinde Adana'da çekiliyor. Peki Adana TOKİ kazanan isimler belli oldu mu? İşte internette en çok aratılan 1+1. 2+1, 3+1 Adana TOKİ kura çekiliş sonuçları ve isim listesi...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 10 Ocak 2023 Salı 08:00 Güncelleme Tarihi: 10 Ocak 2023 Salı 08:10
ADANA TOKİ KURA ÇEKİLİŞİ CANLI İZLE - Adana TOKİ çekiliş sonuçları sorgula | 1+1, 2+1, 3+1 TOKİ Adana isim listesi

TOKİ Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesi kura çekilişleri devam ediyor. Milyonlarca vatandaşın başvurduğu TOKİ İlk Evim İlk İş Yerim projesi kapsamında 10 - 13 Ocak tarihleri arasında Adana kurası yapılacak. TOKİ'nin resmi sitesinde canlı olarak yayınlanan TOKİ kura çekilişleri için arama motorlarında Adana TOKİ çekiliş sonuçları sorgula | 1+1. 2+1, 3+1 TOKİ Adana isim listesi konuları araştırılıyor. İşte tüm detaylar...

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ADANA HANGİ İLÇEDE KAÇ TOKİ YAPILACAK?

Evler 81 ilde, arsa 7 bölgede olacak. En fazla konut İstanbul'a yapılacak. 50 bin sosyal konut olacak. Ankara 18 bin, İzmir 12 bin 400, Gaziantep 10 bin, Bursa 8.650 TOKİ konutuna ev sahipliği yapacak. Adana'da ise TOKİ İlk Evim İlk İş Yerim projesi kapsamında konutlar, 6 farklı ilçede, 6 bin 356 adet yapılacak.

  • İmamoğlu: 500 konut
  • Kozan: 500 konut
  • Merkez: 4.100 konut (Çukurova, Seyhan, Yüreğir, Ceyhan)
  • Sarıçam: 800 konut
  • Tufanbeyli: 156 konut
  • Yumurtalık: 300 konut

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