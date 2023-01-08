Haberler Haberler FB GS MAÇINDA HAVA NASIL OLACAK? | 8 Ocak Pazar derbide hava nasıl olacak? Yağmur yağacak mı? - Son dakika Kadıköy hava durumu

FB GS MAÇINDA HAVA NASIL OLACAK? | 8 Ocak Pazar derbide hava nasıl olacak? Yağmur yağacak mı? - Son dakika Kadıköy hava durumu

Ezeli rakipler Fenerbahçe ve Galatasaray 8 Ocak Pazar günü Kadıköy'de karşı karşıya geliyor. Halil Umut Meler'in yöneteceği ve futbolseverler tarafından aylardır beklenen derbi öncesi hava durumunu merak edenler arama motorlarında Fenerbahçe Galatasaray maçında hava nasıl olacak? 8 Ocak Pazar derbide hava nasıl olacak? Yağmur yağacak mı? sorularının cevabını araştırıyor. İşte Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve uzmanların değerlendirmeleriyle son dakika Kadıköy hava durumu...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 08 Ocak 2023 Pazar 09:40 Güncelleme Tarihi: 08 Ocak 2023 Pazar 10:00
FB GS MAÇINDA HAVA NASIL OLACAK? | 8 Ocak Pazar derbide hava nasıl olacak? Yağmur yağacak mı? - Son dakika Kadıköy hava durumu

FB GS MAÇINDA HAVA NASIL OLACAK? | Futbolseverlerin aylardır beklediği derbi heyecanında nefesler tutuldu. Sarı lacivertliler, 8 OCak Pazar akşamı Kadıköy'de Galatasaray'ı konuk edecek. Mücadeleyi Kadıköy'de izlemek isteyen futbolseverler, heyecanlı karşılaşma öncesinde hava durumunu merak ediyor. Halil Umut Meler'in düdüğüyle başlayacak olan derbi hakkında araştırılan Fenerbahçe Galatasaray maçında hava nasıl olacak? 8 Ocak Pazar derbide hava nasıl olacak? Yağmur yağacak mı? sorularının cevabını haberimizde derledik. İşte detaylar...

8 OCAK PAZAR DERBİDE HAVA NASIL OLACAK? YAĞMUR YAĞACAK MI?

İstanbul'da 8 Ocak Pazar günü parçalı bulutlu ve güneşli bir havanın hakim olacağını belirten Meteoroloji Genel Müdürlüğü yetkilileri, hissedilen sıcaklığın ise 13 derece civarında olacağını kaydetti. Aylardır istenen yağışların düşmemesi sebebiyle megakentte kuraklık çanları çalarken Pazar günü de dahil olmak üzere İstanbul'da hafta boyu yağış beklenmiyor. 8 Ocak Pazar günü, İstanbul Kadıköy'de hava yağışlı olmayacak. Kentte günlerdir devam eden yoğun sisin yarından itibaren dağılması sabah ve akşam saatlerinde etkisini gösteren puslu havanın derbi gecesi Kadıköy'de etkili olacağı tahmin ediliyor.

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SON DAKİKA KADIKÖY HAVA DURUMU

Kadıköy, 8 OCak Pazar sabahı güneşli bir güne uyanacak. Günün ilk saatlerinde 10 derece olması beklenen sıcaklık, öğle saatleirnde 13 dereceye kadar yükselecek. Kadıköy'de gün içinde ölçülecek en yüksek sıcaklık 13 derece olarak tahmin edilirken gece saatlerinde nem oranının artarak yüzde 90'lara çıkması bekleniyor. İlçede maksimum rüzgar hızının ise akşam saatlerinde, saatte 30 km hıza ulaşacağı düşünülüyor.

KADIKÖY 8 OCAK PAZAR SAATLİK HAVA DURUMU

KADIKÖY 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU

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