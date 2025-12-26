MasterChef’te altın önlüğü kim kazandı, dokunulmazlık oyunu hangi takım kazandı?

MasterChef'te 4. altın önlük kime gitti? Yarışmanın son bölümünde şeflerin beklentisi yüksekti. Lezzet, sunum ve yaratıcılık kriterlerine göre yapılan değerlendirme sonrası altın önlüğün sahibi belli oldu. Bu başarı, yarışmacıya hem moral hem de stratejik avantaj sağladı. Dokunulmazlığı hangi takım kazandı? Takım oyununun ardından bir takım güvenli alana geçerken, kaybeden takımda bireysel dokunulmazlık mücadelesi yaşandı ve eleme potası şekillenmeye başladı. Peki, MasterChef'te altın önlüğü kim kazandı, dokunulmazlık hangi takımın oldu? İşte detaylar...

MASTERCHEF'TE DOKUNULMAZLIĞI HANGİ TAKIM KAZANDI?

MasterChef'te haftanın dördüncü dokunulmazlık oyununu Mavi takım kazandı.

ALTIN ÖNLÜĞÜN 4. KAZANANI KİM OLDU?

MasterChef Türkiye All Star Altın Kupa'da altın önlüğün dördüncü sahibi Barbaros oldu.

MASTERCHEF ALTIN ÖNLÜĞÜ KAZANANLAR

1-SERGEN

2-HASAN

3-ÇAĞATAY

4-BARBAROS