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OCAK KİRA ARTIŞ ORANI HESAPLAMA | 2023 Ocak ayı kira artış oranı ne kadar? Kira artış oranı nasıl hesaplanır?

TÜİK Ocak ayı enflasyon verilerini açıkladı. Tüketici Fiyat Endeksi ve Yurt içi Üretici Fiyat Endeki (TÜFE ve YI-ÜFE) rakamlarının belli olmasının ardından en çok merak edilen detaylardan biri de kira artış oranı oldu. Ocak ayı kira artış oranını merak edenler arama motorlarında, Ocak ayı kira artış oranı yüzde kaç oldu? Kira artış oranı nasıl hesaplanır? sorularının cevabını araştırıyor. İşte Ocak ayı kira artış oranı 2022 hesaplama detayları...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 03 Ocak 2023 Salı 12:01
OCAK KİRA ARTIŞ ORANI HESAPLAMA | 2023 Ocak ayı kira artış oranı ne kadar? Kira artış oranı nasıl hesaplanır?

2023 OCAK KİRA ARTIŞ ORANI HESAPLAMA | Milyonlarca vatandaş, ne kadar kira ödeyeceğini ve kirasına ne kadar zam geldiğini araştııyor. Yılın son verileriyle birlikte kira artış oranı da belli olurken TÜİK'in enflasyon rakamlarıyla Ocak ayı kira artış oranı hesaplamasını haberimizde derledik...

OCAK AYI ENFLASYON VERİLERİ

Aralık ayı enflasyon rakamları açıklandı. TÜİK verilerine göre enflasyon Aralık 2022'de yüzde 1,18 artarken, yıllık bazda yüzde 64,27 oldu.

11 Haziran 2022 ile 1 Temmuz 2023 tarihleri arasında yenilenen sözleşmelerde, kiracıya yüzde 25'in üzerinde zam yapılamayacak.

YÜZDE 25 KİRA ZAMMI HESAPLAMA NASIL YAPILIR?

  • Siz de mecvut kiranıza yapılacak zammı yüzde yirmi beşlik orana göre hesaplamak isterseniz;
  • Önce var olan kira tutarınız ile 25'i çarpıp, sonrasında çıkan tutarı 100'e bölebilirsiniz.
  • Elde ettiğiniz meblağ kira artış miktarınız olacaktır. Bu miktarı, var olan kiranız ile toplayarak zamlı kiranızı öğrenebilirsiniz.

Örnek konut kirası: 1.000 TL

  • Kira artış oranı: %25
  • Ekim ayı kira artış tutarı: 250
  • Ekim ayı kira artış oranı dahil zamlı kira tutarı: 1.250

Örnek konut kirası: 2.000 TL

  • Kira artış oranı: %25
  • Ekim ayı kira artış tutarı: 500
  • Ekim ayı kira artış oranı dahil zamlı kira tutarı: 2500

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