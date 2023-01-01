💰DOLAR NE KADAR OLDU? | 1 Ocak 2023 Döviz Kuru - Euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın kaç TL?

Yatırımcı ve vatandaşların dikkatle takip ettikleri dolar kurunda dalgalanmalar devam ederken vatandaşlar, 'Dolar ne kadar oldu? 1 Ocak 2022 Döviz Kuru - Euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın kaç TL?' sorularının cevabını araştırıyor. Evrensel piyasalara olduğu gibi iç piyasalara da yön veren dolar ve altın kurları, anlık takipleriyle haberimizde...
1 OCAK 2023 ALTIN FİYATLARI VE DÖVİZ KURLARINDAKİ SON DURUM
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ABD Doları: 18,69 (Alış) - 18,71 (Satış)
EURO: 20,01 (Alış) - 20,04 (Satış)
STERLİN: 22,54 (Alış) - 22,65 (Satış)
1 DOLAR = 18,71 TL
👉1 Ocak Pazar 2023 canlı altın fiyatları...
📌GRAM ALTIN NE KADAR?
Gram altın alış: 1.096,29
Gram altın satış: 1.096,58
📌ÇEYREK ALTIN NE KADAR?
Çeyrek altın alış: 1.799,00
Çeyrek altın satış: 1.824,00
📌YARIM ALTIN NE KADAR?
Yarım altın alış: 3.587,00
Yarım altın satış: 3.650,00
📌TAM ALTIN NE KADAR?
Tam altın alış: 7.201,00
Tam altın satış: 7.272,00
📌CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?
Cumhuriyet altını alış: 7.370,00
Cumhuriyet altını satış: 7.481,00
📌ATA ALTIN NE KADAR?
Ata altın alış: 7.406,00
Ata altın satış: 7.467,00
NOT: Altın fiyatlarındaki son bilgiler 1 Ocak Pazar günü saat 06.10 itibarıyla alınmıştır.