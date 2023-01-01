Haberler Haberler 💰DOLAR NE KADAR OLDU? | 1 Ocak 2023 Döviz Kuru - Euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın kaç TL?

💰DOLAR NE KADAR OLDU? | 1 Ocak 2023 Döviz Kuru - Euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın kaç TL?

Dolar, Euro gibi evrensel para birimleriyle ve altın kuruyla ilgilenen yatırımcı ve vatandaşlar, arama motorlarında döviz ve altın kurlarını araştırıyor. Peki dolar ne kadar oldu? 1 Ocak Pazar 2023 Döviz Kuru - Euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın fiyatlarını ve 1 dolar kaç TL? sorusunun cevabını haberimizde derledik. İşte detaylar...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 01 Ocak 2023 Pazar 07:30 Güncelleme Tarihi: 01 Ocak 2023 Pazar 07:40
💰DOLAR NE KADAR OLDU? | 1 Ocak 2023 Döviz Kuru - Euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın kaç TL?

Yatırımcı ve vatandaşların dikkatle takip ettikleri dolar kurunda dalgalanmalar devam ederken vatandaşlar, 'Dolar ne kadar oldu? 1 Ocak 2022 Döviz Kuru - Euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın kaç TL?' sorularının cevabını araştırıyor. Evrensel piyasalara olduğu gibi iç piyasalara da yön veren dolar ve altın kurları, anlık takipleriyle haberimizde...

1 OCAK 2023 ALTIN FİYATLARI VE DÖVİZ KURLARINDAKİ SON DURUM

(Dolar-Euro-Sterlin Kaç TL?) CANLI DÖVİZ HAREKETLERİ İÇİN TIKLAYIN...

ABD Doları: 18,69 (Alış) - 18,71 (Satış)

EURO: 20,01 (Alış) - 20,04 (Satış)

STERLİN: 22,54 (Alış) - 22,65 (Satış)

1 DOLAR = 18,71 TL

👉1 Ocak Pazar 2023 canlı altın fiyatları...

📌GRAM ALTIN NE KADAR?

Gram altın alış: 1.096,29

Gram altın satış: 1.096,58

📌ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Çeyrek altın alış: 1.799,00

Çeyrek altın satış: 1.824,00

📌YARIM ALTIN NE KADAR?

Yarım altın alış: 3.587,00

Yarım altın satış: 3.650,00

📌TAM ALTIN NE KADAR?

Tam altın alış: 7.201,00

Tam altın satış: 7.272,00

📌CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Cumhuriyet altını alış: 7.370,00

Cumhuriyet altını satış: 7.481,00

📌ATA ALTIN NE KADAR?

Ata altın alış: 7.406,00

Ata altın satış: 7.467,00

NOT: Altın fiyatlarındaki son bilgiler 1 Ocak Pazar günü saat 06.10 itibarıyla alınmıştır.

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