YILBAŞINDA EMEKLİYE İKRAMİYE VAR MI 2023? | SSK, BAĞKUR, Emekli Sandığı yılbaşı ikramiyesi ne kadar verilecek?

BU SENE EMEKLİYE İKRAMİYE VAR MI 2023? | 2022'nin son günlerinde ana gündem konuları asgari ücret ve Emeklilikte Yaşa Takılanlar olurken emekliler de ikramiye konusunda araştırmalara başladı. 2023 yılbaşı emekli ikramiye ve tediyeleri hakkında araştırma yapan vatandaşlar, 'Yılbaşında emekliye ikramiye var mı? Yılbaşı emekli ikramiyesi ne kadar? - 2023 yeni yıl emekliye tediye ve ikramiye ödemesi olacak mı?' sorularının cevabını sorguluyor. Dini bayramlarda veirlen ikramiyenin yanı sıra yılbaşında da tediye ve ikramiye ödemesi bekleyen emeklilerin tüm merak ettiklerini haberimizde derledik. İşte detaylar...

YILBAŞINDA EMEKLİYE İKRAMİYE VAR MI 2023?

2023'e sayılı günler kala emeklilerin gözü maaş hesaplarına çevrildi. İlk kez 2018 yılında bin lira olarak verilen emekli ikramiyesi, daha sonra bin 100 TL'ye çıkarılarak her yıl dini bayramlarda [yılda iki kez (Ramazan ve Kurban Bayramlarında)] toplamda 2 bin 200 lira olarak emeklilerin hesaplarına yatırıldı.

Bayramlarda verilen bu ikramiyenin yılbaşında da verileceğine ilişkin herhangi bir resmi açıklama yapılmadı. Yani emeklilere yılbaşı ikramiyesi verileceğine ilişkin henüz bilgilendirme yapılmadı. Ancak bunun aksi yönde bir açıklama gelirse detayları haberimizden öğrenebilirsiniz.

EMEKLİ İKRAMİYESİ KİMLERE VERİLİR?

Ramazan ve Kurban Bayramlarında ödenen emekli ikramiyesi, emekli aylığı, yaşlılık aylığı, vazife malullüğü aylığı, malullük aylığı, ölüm aylığı ile sürekli iş göremezlik geliri ve ölüm geliri alanlara ödenir. Ayrıca şehit yakınları, gaziler, muharip gaziler, güvenlik korucuları, şampiyon sporcular ve terörden zarar gören sivil vatandaşlar ile bu kişilerin hak sahiplerine de bayram ikramiyesi ödenir.

EMEKLİ İKRAMİYESİNE ZAM GELECEK Mİ 2023?

Emekli ikramiyeleri, 2018'de 1.000 TL olarak belirlenmesinin ardından bir kez zamlanarak 1.100 TL'ye çıkarıldı. Geçtiğimiz sene de bayramlarda ödenen emekli ikramiyelerine zam yapılmazken bu yıl emekli ikramiyelerinde zam konusunda henüz yetkililerden açıklama gelmedi. Öte yandan 2023 yılı Diyanet İşleri Başkanlığı, dini günler takvimine göre Ramazan Bayramı 21 Nisan, Kurban Bayramı ise 28 Haziran tarihinde başlayacak. Ödeme tarihler henüz netleşmezken ödemelerin bayramdan bir hafta önce yapılması bekleniyor.