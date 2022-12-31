Haberler Haberler YILBAŞINDA EMEKLİYE İKRAMİYE VAR MI 2023? | SSK, BAĞKUR, Emekli Sandığı yılbaşı ikramiyesi ne kadar verilecek?

YILBAŞINDA EMEKLİYE İKRAMİYE VAR MI 2023? | SSK, BAĞKUR, Emekli Sandığı yılbaşı ikramiyesi ne kadar verilecek?

Yeni yıla sayılı günler kala asgari ücret ve emekli zammının yanı sıra emekli ikramiyeleri de merak konusu oldu. Milyonlarca emekli bu yıl ikramiye alıp almayacağını araştırırken arama motorlarında 'Yılbaşında emekliye ikramiye var mı? Yılbaşı emekli ikramiyesi ne kadar? - 2023 yeni yıl emekliye tediye ve ikramiye ödemesi olacak mı? SSK, BAĞKUR, Emekli Sandığı yılbaşı ikramiyesi ne kadar verilecek? ' soruları, en çok arananlar listesine girdi. İşte tüm merak edilenler...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 31 Aralık 2022 Cumartesi 13:40 Güncelleme Tarihi: 31 Aralık 2022 Cumartesi 13:50
YILBAŞINDA EMEKLİYE İKRAMİYE VAR MI 2023? | SSK, BAĞKUR, Emekli Sandığı yılbaşı ikramiyesi ne kadar verilecek?

BU SENE EMEKLİYE İKRAMİYE VAR MI 2023? | 2022'nin son günlerinde ana gündem konuları asgari ücret ve Emeklilikte Yaşa Takılanlar olurken emekliler de ikramiye konusunda araştırmalara başladı. 2023 yılbaşı emekli ikramiye ve tediyeleri hakkında araştırma yapan vatandaşlar, 'Yılbaşında emekliye ikramiye var mı? Yılbaşı emekli ikramiyesi ne kadar? - 2023 yeni yıl emekliye tediye ve ikramiye ödemesi olacak mı?' sorularının cevabını sorguluyor. Dini bayramlarda veirlen ikramiyenin yanı sıra yılbaşında da tediye ve ikramiye ödemesi bekleyen emeklilerin tüm merak ettiklerini haberimizde derledik. İşte detaylar...

YILBAŞINDA EMEKLİYE İKRAMİYE VAR MI 2023?

2023'e sayılı günler kala emeklilerin gözü maaş hesaplarına çevrildi. İlk kez 2018 yılında bin lira olarak verilen emekli ikramiyesi, daha sonra bin 100 TL'ye çıkarılarak her yıl dini bayramlarda [yılda iki kez (Ramazan ve Kurban Bayramlarında)] toplamda 2 bin 200 lira olarak emeklilerin hesaplarına yatırıldı.

Bayramlarda verilen bu ikramiyenin yılbaşında da verileceğine ilişkin herhangi bir resmi açıklama yapılmadı. Yani emeklilere yılbaşı ikramiyesi verileceğine ilişkin henüz bilgilendirme yapılmadı. Ancak bunun aksi yönde bir açıklama gelirse detayları haberimizden öğrenebilirsiniz.

EMEKLİ İKRAMİYESİ KİMLERE VERİLİR?

Ramazan ve Kurban Bayramlarında ödenen emekli ikramiyesi, emekli aylığı, yaşlılık aylığı, vazife malullüğü aylığı, malullük aylığı, ölüm aylığı ile sürekli iş göremezlik geliri ve ölüm geliri alanlara ödenir. Ayrıca şehit yakınları, gaziler, muharip gaziler, güvenlik korucuları, şampiyon sporcular ve terörden zarar gören sivil vatandaşlar ile bu kişilerin hak sahiplerine de bayram ikramiyesi ödenir.

EMEKLİ İKRAMİYESİNE ZAM GELECEK Mİ 2023?

Emekli ikramiyeleri, 2018'de 1.000 TL olarak belirlenmesinin ardından bir kez zamlanarak 1.100 TL'ye çıkarıldı. Geçtiğimiz sene de bayramlarda ödenen emekli ikramiyelerine zam yapılmazken bu yıl emekli ikramiyelerinde zam konusunda henüz yetkililerden açıklama gelmedi. Öte yandan 2023 yılı Diyanet İşleri Başkanlığı, dini günler takvimine göre Ramazan Bayramı 21 Nisan, Kurban Bayramı ise 28 Haziran tarihinde başlayacak. Ödeme tarihler henüz netleşmezken ödemelerin bayramdan bir hafta önce yapılması bekleniyor.

DİĞER
‘Bursa Bülbülü’ ile setlere dönen Ata Demirer günden güne eriyor! Ünlü komedyen bakın kaç kilo verdi!
Nostalji kraliçesi Muazzez Ersoy paylaştı ortalık yıkıldı "Emin miyiz Muazzez Ersoy olduğundan?" Son haliyle şaşkına çeviren Ersoy'dan açıklama
Aboubakar gün sayıyor! F.Bahçe'de sıcak gelişme
Erkan Özdamar'a verilen not ortaya çıktı!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
FATİH TUTAK KİMDİR? | 2 Michelin yıldızı alan Fatih Tutak kaç yaşında, nereli? - Turk Fatih Tutak restoranı nerede?
2023 Milli Piyango bilet sorgulama ekranı (Yılbaşı çekilişi)
Milli Piyango amorti numaraları - 2,3,4,5 bilen kaç TL alıyor?
Milli Piyango bilet sorgulama ekranı
Kurumsal yeni yıl mesajları 2023
1
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
F.Bahçe'ye Viking orta saha! F.Bahçe'ye Viking orta saha! 13:37
Erkan Özdamar'a verilen not ortaya çıktı! Erkan Özdamar'a verilen not ortaya çıktı! 12:47
Bodrumspor Orgill'le imzaladı! Bodrumspor Orgill'le imzaladı! 12:18
Spor Toto 1. Lig'de 11 takım hocasını değiştirdi! Spor Toto 1. Lig'de 11 takım hocasını değiştirdi! 12:16
Altay'dan flaş Jesus sözleri! Altay'dan flaş Jesus sözleri! 12:09
Aboubakar gün sayıyor! F.Bahçe'de sıcak gelişme Aboubakar gün sayıyor! F.Bahçe'de sıcak gelişme 11:33
Daha Eski
İptal edilen golün konuşmaları ortaya çıktı! İptal edilen golün konuşmaları ortaya çıktı! 11:21
NBA'de gecenin sonuçları! LeBron geceye damga vurdu NBA'de gecenin sonuçları! LeBron geceye damga vurdu 10:55
Ronaldo'yu büyük tehlike bekliyor Ronaldo'yu büyük tehlike bekliyor 10:34
Icardi'nin yeni aşkı Floppy mi? Açıklama geldi Icardi'nin yeni aşkı Floppy mi? Açıklama geldi 10:32
CJ McCollum'dan tarihi rekor! 11 üçlük... CJ McCollum'dan tarihi rekor! 11 üçlük... 10:18
Josef'ten Ronaldo transferi sonrası flaş paylaşım! Josef'ten Ronaldo transferi sonrası flaş paylaşım! 10:06