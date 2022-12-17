DEVE GRİBİ NEDİR? | Deve Gribi belirtileri nelerdir, nasıl bulaşır? - Deve Gribi tedavisi var mı, öldürür mü?

Dünya Kupası'nda final maçına kalan Fransa Milli Takımı'ndan tüm dünyayı endişelendiren bir haber geldi. 3 milli futbolcunun deve gribine yakalandığı ve final maçında forma giyemeyeceği iddiaları sosyal medyada gündme olurken arama motorlarında 'Deve gribi nedir? Deve Gribi belirtileri nelerdir, nasıl bulaşır? Deve Gribi tedavisi var mı, öldürür mü?' sorularının cevapları araştırılıyor. İşte deve gribi hakkında tüm merak edilenler...

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💉DEVE GRİBİ NEDİR?

Halk arasında deve gribi olarak bilinen MERS-CoV virüsünün neden olduğu bir hastalık olan deve gribi virüsünün, develerin doğal konağı olduğu düşünülmektedir. Bilim insanları, kişiden kişiye geçebilen bu virüsü, teorik olarak 4 haftalık turnuva esnasında meydana gelebilecek sekiz potansiyel 'enfeksiyon tehlikesinden' birisi şeklinde listelemektedir. Katar'da son 10 yılda onlarca kişi, Orta Doğu Solunum Sendromu'na (MERS) yakalanmıştır.

2003 yılında Çin'de görülen SARS virüsü 775 insanın hayatını kaybetmesine neden olurken MERS virüsünün ise SARS virüsüne göre 8 kat daha ölümcül olduğu bilinmektedir.

💉DEVE GRİBİ BELİRTİLERİ NELERDİR?

MERS virüsü yani deve gribinin henüz semptomlarının belirli olmaması ile beraber, üst solunum yolu enfeksiyonu, ateşlenme ve öksürme gibi semptomları görülmektedir. Bunun ile birlikte bu virüs zatürre ve böbrek yetmezliği gibi önemli rahatsızlıklara yol açmaktadır. Deve gribinini belirtileri şöyle sıralanabilir:

💊Burun akıntısı

💊Burun tıkanıklığı

💊Boğaz ağrıları

💊Yüksek olmayan ateş

💊Genel olarak kişinin kendisini iyi hissetmemesi

💊Bitkinlik

💊Beden ağrıları

💊Baş ağrısı

💊Hapşırık

💊Soluk almada güçlük

💊Öksürük

💉DEVE GRİBİ NASIL BULAŞIR?

Deve gribi, kişiler de dahil olmak üzere bütün memelilerden geçebilmektedir. MERS-CoV, diğer koronavirüsler gibi, muhtemelen enfekte bir kişinin öksürme gibi solunum salgılarından yayılır. Ancak, şu an için yayılma yolları tam olarak bilinmemektedir.

İngiltere, son olarak 2018 yılının Ağustos ayında Orta Doğu'dan gelmiş ola turist ile birlikte sadece beş MERS virüsü tespit etmiştir. Yapılan çalışmalara göre bu rahatsızlık kişiden kişiye bulaşmaktadır. Öte yandan develerin, koronavirüs pandemisinin arkasında olan virüs ile aynı aileden olan virüsün doğal konağı olduğu düşünülmektedir.

💉DEVE GRİBİ TEDAVİSİ VAR MI, ÖLDÜRÜR MÜ?

Bunun yanında, MERS' virüsünün özel bir tedavisi bulunmamaktadır. Bundan dolayı uzmanlar, rahatsızlığı tedavi etmek yerine belirtilerini azaltmak için çalışmaktadır.

MERS'li bireyler genellikle semptomları hafifletmek için tıbbi bakım alırlar. Şiddetli vakalar için mevcut tedavi, hayati organ fonksiyonlarını desteklemeye yönelik bakımı içerir.