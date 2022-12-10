2 BİN GELİR UZMAN YARDIMCISI BAŞVURU | Gelir uzman yardımcısı başvuruları ne zaman? Başvuru şartları nedir, kimler başvurabilir?

2 BİN GELİR UZMAN YARDIMCISI BAŞVURU | Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Türkiye Cumhuriyeti kuruluşunun 100. yılına girerken ekonomideki yeni hedefleri gerçekleştirmek amacıyla 2 bin Gelir Uzman Yardımcısı alınacağını duyurdu. Alımlar için tarih de veren Bakan Nebati'nin açıklamalarının ardından arama motorlarında Gelir uzman yardımcısı başvuruları ne zaman? Başvuru şartları nedir, kimler başvurabilir? sorularının cevabı da merak konusu oldu. İşte detaylar...

GELİR UZMAN YARDIMCISI BAŞVURULARI NE ZAMAN?

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla birlikte kadro müjdesini duyurdu. Cumhuriyet'in 100. yıl dönümünde belirlenen hedeflerin gerçekleşebilmesi için 2 bin gelir uzman yardımcısının kadroya alınacağını bildiren Bakan Nebati, alımlar için tarih de verdi.

Bakan Nebati, kişisel sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Cumhuriyetimizin 100. yılına girerken ülkemizin ekonomideki hedeflerini başarıya ulaştıracak yeni çalışma arkadaşlarımız için yeni kadroları duyurmak istiyoruz. Bu kapsamda, 2023 yılı Şubat ayında Gelir Uzman Yardımcısı alımının yapılacağı 2.000 kadronun müjdesini veriyoruz."

BAŞVURU ŞARTLARI NEDİR, KİMLER BAŞVURABİLİR?

Kadrolu 2 bin gelir uzman yardımcısı alımı için gerekli şartlar henüz belli olmadı. Ancak son alımlarda 01.01.2022 tarihi itibarıyla 35 yaşını doldurmamış olmak (01.01.1987 tarihinde veya bu tarihten sonra doğmuş olmak), kamusal haklardan mahrum olunmaması gibi şartlar öne çıkıyordu.

GELİR UZMAN YARDIMCISI NE İŞ YAPAR?

Gelir uzman yardımcısı, vergi dairelerindeki işleyişle ilgili incelemelerde bulunan, iyileştirmeler için tavsiyeler sunan ve bağlı bulunduğu departmanın görev tanımı çerçevesinde hizmet veren kamu personelidir.

Maliye Bakanlığı'na bağlı Gelir İdaresi Kurumunda çalışan gelir uzman yardımcısının sorumlulukları şu başlıklar altında toplanabilir;