ŞEBİ ARUS NE DEMEK? | Şebi Arus töreni ne zaman? - Mevlana 749. vuslat yıl dönümü anma törenleri | Şebi Aruz töreni tarihleri

Mevlana Celaleddin-i Rumi'nin Vuslatı'nın 749. yıl dönümü dolayısıyla yapılan hazırlıklar tüm hızıyla devam ediyor. Türk İslam aleminin öncü isimlerinden olan Fars tasavvufçu, ilahiyatçı ve Sufi mistik şairi bu önemli günde anmak isteyenler Şebi Arus törenleri hakkında araştırmalara başladı. Peki Şebi Arus ne demek? Şebi Arus törenleri ne zaman? İşte Mevlana 749. vuslat yıl dönümü anma törenleri ve Şebi Aruz töreni tarihleri...

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ŞEBİ ARUS NE DEMEK?

Türkçe kelime anlamı Düğün Gecesi olan Şebi Arus, Mevlevilikte Mevlânâ Celaleddin-i Rumi'nin öldüğü gecedir. Mevlana Celaleddin Rumi, bu geceyi Rabb'ine, sevgiliye kavuşma gecesi olarak düşündüğü için Düğün Gecesi olarak adlandırır. Rumi'nin ölüm yıl dönümlerinde yapılan ve Vuslat Yıldönümü Uluslararası Anma Törenleri olarak isimlendirilmeye başlanılan törenler, halk arasında "Şeb-i Arus" olarak da anılmaktadır. Arus kelimesi aslında yanlışlıkla Arapçadaki yükseliş (عروج) kelimesinin yerinde kullanılmıştır, yani ölümden sonra ruhun semaya yükselişi anlamına gelmektedir.

ŞEBİ ARUS TÖRENİ NE ZAMAN?

UNESCO Somut Olmayan Kültürel Miras Listesinde (2008) yer alan Mevlevî Sema Törenleri, Hazreti Mevlânâ'nın daha doğru anlaşılması ve anlatılması maksadıyla her yıl 7-17 Aralık tarihleri arasında "Hazreti Mevlânâ'nın Uluslararası Vuslat Yıldönümü Anma Törenleri" (Şeb-i Arûs) kapsamında düzenlenmektedir.

ŞEBİ ARUS TÖRENİ TARİHLERİ

Şeb-i Arus Törenleri, her yıl 7 Aralık'ta Kandil Uyandırma Merasimi – Sevgi ve Hoşgörü Yürüyüşü ile başlar.

7 Aralık'ta başlayan törenler, Mevlâna'nın öldüğü gün olan 17 Aralık'ta sona erer.

Şeb-i Arus Törenleri 10 gün boyunca sürer. Sema törenlerinden fotoğraf yarışmasına, sergilerden, mesnevi derslerine, konserlerden, konferanslara, panellerden şiir dinletilerine, tiyatrolardan söyleşilere kadar pek çok etkinlik yer alır.

MEVLANA 749. VUSLAT YIL DÖNÜMÜ ANMA TÖRENİ

Konya Büyükşehir Belediyesi'nin resmi internet sitesinde, Hz. Mevlâna'nın 749. Vuslat Yıldönümü Uluslararası Anma Törenleri'nin Konya Mevlâna Kültür Merkezi Semâ Salonu'nda icra edileceği duyuruldu. Tören biletlerinin satışına 10.10.2022 Pazartesi günü itibarıyla başlandı.

Tarih Program Adı Saat

07 ARALIK 2022 ÇARŞAMBA SEMÂ ÂYİN-İ ŞERÎF 20.30

08 ARALIK 2022 PERŞEMBE SEMÂ ÂYİN-İ ŞERÎF 20.30

09 ARALIK 2022 CUMA SEMÂ ÂYİN-İ ŞERÎF 20.30

10 ARALIK 2022 CUMARTESİ SEMÂ ÂYİN-İ ŞERÎF 14.00

10 ARALIK 2022 CUMARTESİ SEMÂ ÂYİN-İ ŞERÎF 20.30

11 ARALIK 2022 PAZAR SEMÂ ÂYİN-İ ŞERÎF 14.00

11 ARALIK 2022 PAZAR SEMÂ ÂYİN-İ ŞERÎF 20.30

12 ARALIK 2022 PAZARTESİ SEMÂ ÂYİN-İ ŞERÎF 20.30

13 ARALIK 2022 SALI SEMÂ ÂYİN-İ ŞERÎF 20.30

14 ARALIK 2022 ÇARŞAMBA SEMÂ ÂYİN-İ ŞERÎF 20.30

15 ARALIK 2022 PERŞEMBE SEMÂ ÂYİN-İ ŞERÎF 20.30

16 ARALIK 2022 CUMA SEMÂ ÂYİN-İ ŞERÎF 20.30

17 ARALIK 2022 CUMARTESİ SEMÂ ÂYİN-İ ŞERÎF 14.00

17 ARALIK 2022 CUMARTESİ SEMÂ ÂYİN-İ ŞERÎF 20.00

ŞEBİ ARUS TÖRENİ BİLET FİYATLARI

Hz. Mevlâna'nın 749. Vuslat Yıldönümü (07-17 Aralık 2022) Uluslararası Anma Törenleri'nin (Şeb-i Arûs), bu yıl 86.'sı gerçekleştirilecek. Törenler boyunca Konya MEVLÂNA Kültür Merkezinde yapılacak olan Semâ Programlarının yanı sıra birçok kültürel etkinlikler de yer alacak.

Semâ Programları 07-16 Aralık 2022 tarihleri arasında her akşam saat 20.30'de (Cumartesi ve Pazar günleri gündüz 14.00'de) 17 Aralık 2022 Cumartesi saat 20.00'de gerçekleştirilecek olan Şeb-i Arûs Gecesi ile sona erecek.

17 Aralık 20.00 programı hariç diğer programların bilet fiyatı: 75 TL

17 Aralık 2022 Cumartesi 20.00 (Şeb-i Arûs) programı: 125 TL

17 Aralık saat 20.00 (Şeb-i Arûs) programının biletlerinin daha sonra satışa açılacağı belirtildi.