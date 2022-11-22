Yatırımcı ve vatandaşların dikkatle takip ettikleri dolar kurunda dalgalanmalar devam ederken vatandaşlar, 'Dolar ne kadar oldu? 22 Kasım 2022 Döviz Kuru - Euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın kaç TL?' sorularının cevabını araştırıyor. Evrensel piyasalara olduğu gibi iç piyasalara da yön veren dolar ve altın kurları, anlık takipleriyle haberimizde...

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22 KASIM 2022 ALTIN FİYATLARI VE DÖVİZ KURLARINDAKİ SON DURUM

(Dolar-Euro-Sterlin Kaç TL?) CANLI DÖVİZ HAREKETLERİ İÇİN TIKLAYIN...

ABD Doları: 18,63 (Alış) - 18,63 (Satış)

EURO: 19,14 (Alış) - 19,15 (Satış)

STERLİN: 22,01 (Alış) - 22,12 (Satış)

1 DOLAR = 18,63 TL

👉 22 Kasım Salı 2022 canlı altın fiyatları...

📌GRAM ALTIN NE KADAR?

Gram altın alış: 1.044,32

Gram altın satış: 1.044,43

📌ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Çeyrek altın alış: 1.695,00

Çeyrek altın satış: 1.728,00

📌YARIM ALTIN NE KADAR?

Yarım altın alış: 3.400,00

Yarım altın satış: 3.458,00

📌TAM ALTIN NE KADAR?

Tam altın alış: 6.810,00

Tam altın satış: 6.892,00

📌CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Cumhuriyet altını alış: 7.000,00

Cumhuriyet altını satış: 7.097,00

📌ATA ALTIN NE KADAR?

Ata altın alış: 6.994,00

Ata altın satış: 7.072,00

NOT: Altın fiyatlarındaki son bilgiler 22 Kasım Salı günü saat 11.52 itibarıyla alınmıştır.