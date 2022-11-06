KPSS’YE ULAŞIM KARTI, PARA, ANAHTARLA GİRİLİR Mİ? | KPSS’de bozuk para, kağıt para, alyans, gözlük şapka, kemer yasak mı?

KPSS'DE ULAŞIM KARTI, BOZUK PARA, KAĞIT PARA, ALYANS, GÖZLÜK ŞAPKA, KEMER, ANAHTAR YASAK MI? | Binlerce memur adayının katılacağı KPSS için geri sayım devam ediyor. Adayların 18 Eylül Pazar günü gireceği KPSS 2022 Lisans sınavı için yapılan araştırmalar da hız kazandı. Sınava giderken neleri yanlarında götürüp neleri götüremeyeceğini bilmeyen adaylar arama motorlarında KPSS'YE ulaşım kartı, para, anahtarla girilir mi? KPSS'de bozuk para, kağıt para, alyans, gözlük şapka, kemer yasak mı? sorularının cevabını araştırıyor. İşte detaylar...

KPSS'DE BOZUK PARA, KAĞIT PARA, ALYANS, GÖZLÜK ŞAPKA, KEMER YASAK MI?

KPSS'ye girecek adaylar için herhangi bir giyim kuralı uygulanmıyor. Ancak sınav binasına giren adayların üzerinde herhangi bir metal eşyanın olmaması koşulu nedeniyle adaylardan kemer takmamaları isteniyor. Aynı zamanda şapka takmanın da yasak olduğu sınavda götürülmemesi gereken eşyalar şöyle:

Çanta

Cüzdan

Cep telefonu

Saat (kol saati ve her türlü saat)

Kablosuz iletişim sağlayan bluetooth vb. Cihazla

Kulaklık

Kolye

Küpe

Yüzük (halka alyans hariç)

Bilezik

Bozuk para

Kemer

Anahtar

Ulaşım kartı

Broş ve diğer takılar

Anahtarlık

Araç anahtarı

Plastik ve metal içerikli eşyalarla (başörtü için kullanılan boncuklu/boncuksuz toplu iğne, para, anahtarlıksız basit anahtar

Ulaşım kartı

Basit tokalı kemer

Basit tel toka ve basit piercing (taşsız, metal top veya sivri uçlu) hariç)

Her türlü elektronik/mekanik cihazla ve çağrı cihazı

Telsiz

Fotoğraf makinesi vb. Araçlarla

Her türlü plastik ve güneş gözlüğü dâhil cam eşyayla (şeffaf/numaralı gözlük hariç)

Banka/kredi kartı vb. kartlar

Cep bilgisayarı

Saat, sözlük işlevi olan elektronik cihaz

Hesap makinesi vb. her türlü bilgisayar özelliği bulunan cihazlar

Her türlü delici ve kesici alet

Ateşlisilah ve benzeri teçhizat

Kalem

Silgi

Kalemtıraş

Her türlü müsvedde kâğıdı, defter, kitap, ders notu, sözlük,dergi, gazete vb. Yayınlar

Pergel, açıölçer, cetvel, hesap makinesi vb. araçlar

Şeffaf pet şişe içerisinde bandajı çıkarılmış su hariç içecek, yiyecek vb. gıda/tüketim maddeleri

Kutu/şişe içerisinde ilaç

KPSS'YE GİDERKEN YASAK OLMAYAN EŞYALAR

Halka alyans

Sınav Giriş Belgesi

Nüfus Cüzdanı

Gözlük

Bunların dışındaki eşyalar sınav salonlarına alınmayacaktır.

2022 KPSS'DE EMANETÇİLER AÇIK OLACAK MI?

KPSS'de, sınav merkezlerinde emanetçiler açık olmayacak fakat sınav salonlarının dışında özel emanetçiler açık olabilir.

Bu emanetçilere güvenip güvenmeme konusu da kafalarda soru işaretleri oluştursa da, ÖSYM'de yer alan bilgilere göre; sınav binalarında hiçbir eşya emanete alınmadığından, adaylar bu yöntemi tercih edebilir.

Bu nedenle adaylar, kılavuzda belirtilen yasaklı maddeleri sınav binalarına getirmemelidir.

KPSS'DE KALEM VE SİLGİ VERİLECEK Mİ?

KPSS Genel Yetenek-Genel Kültür, Eğitim Bilimleri sınavına girecek adayların sınavda kullanacakları kalem, silgi, kalemtıraş, şeker ve peçete ÖSYM tarafından sağlanacak. Sınav binalarında hiçbir eşya emanete alınmayacağından adaylar, sınav binalarına bu belgeler dışında herhangi bir eşya, araç gereç vb. getirmemelidir.

SINAVA GİRERKEN ADAYIN YANINDA BULUNDURMASI YASAK OLAN ARAÇ GEREÇ VE EŞYALAR NEDİR?