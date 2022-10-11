HALKBANK ESNAF KREDİSİ ŞARTLARI | 100 bin TL esnaf kredisi kimler başvurabilir, nasıl başvurulur? – Halkbank esnaf kredisi başvuru ekranı

HALKBANK ESNAF KREDİSİ ŞARTLARI | Aylardır beklenen esnafa kredi müjdesi geldi. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın 10 Ekim'de yapılan Kabine Toplantısı'nın ardından yaptığı açıklamada, Halkbank'ın esnafa 100 bin liralık kredi vereceği bilgisi alınırken kredinin detayları da netleşmeye başladı. Peki 100 bin TL esnaf kredisi kimler başvurabilir, nasıl başvurulur? İşte Halkbank esnaf kredisi başvuru ekranı ve detaylar...

TRT Haber'de aktarılan bilgiye göre, yeni kredi paketi ile birlikte Halkbank aracılığıyla verilecek kredinin üst limiti 500 bin liraya çıkacak. Faiz oranı ise yüzde 7,5'e düşecek. Paketin detaylarını Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kabine toplantısının ardından açıklaması bekleniyordu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine sonrası kredi müjdesini duyrudu. Buna göre esnaf için Halkbanlk'tan 60 aya kadar vade ile yüzde 7 buçuk faizle kredi kampanyası başlatılıyor. Kredilerin üst limitleri 350 binden 500 bine, iş yeri edinme ve taşıtlar için krediler 1 milyon liradan 1 buçuk milyon TL'ye yükseliyor.

100 BİN TL ESNAF KREDİSİ KİMLER BAŞVURABİLİR, NASIL BAŞVURULUR?

Halkbank'ın esnafa sunduğu ve Başkan Erdoğan'ın detaylarını açıkladığı esnaf kredisinde başvuru detayları henüz netleşmedi. Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati yeni paketle limit artırımı ve faiz indiriminin gündemde olduğunu söyledi. Her türlü ihtiyacın Hazine üzerinden karşılanacağını vurguladı.

Halkbank'ın vereceği kredinin üst limiti 500 bin liraya çıkacak. Kredi faizi ise yüzde 7,5'e düşecek. Paketin toplam büyüklüğü ise 100 milyar lira olacak.

Hazırlanan paketle ilgili çalışmalarda sona gelindi. Detayları, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kabine toplantısının ardından açıklaması bekleniyor.

BAŞKAN ERDOĞAN'IN AÇIKLAMASI

Kabine Toplantısı'nın ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptığı açıklamada şunları söyledi;

Bir diğer müjdemiz esnaf ve zanaatkarlarımızadır. Esnaf ve zanaatkarlarımızın yanında olduk. Şimdi de yeni bir kredi destek paketiyle esnaf ve zanaatkarlarımızın huzurundayız. Esnafa, Halkbank vasıtasıyla 60 ay vadeyle %7,5 faiz oranıyla 100 milyar liralık bir kredi kampanyası başlatıyoruz. Kredi üst limitlerini 350 bin liradan 500 bine yükseltiyoruz. Genç girişimcilerimizi %0 faizli kredilerini 100 bin liradan 300 bin liraya çıkartıyoruz.