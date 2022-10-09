METEOROLOJİ’DEN YENİ SEL UYARISI ☔ İL İL SAYDI! Bugün hava nasıl olacak? - 10 Ekim 2022 hava durumu

METEOROLOJİ'DEN YENİ SEL UYARISI | Meteoroloji Genel Müdürlüğü 10 Ekim 2022 tarihli hava durumunda, yeni haftanın sis ve pus ile başlayacağını, özellikle yurdun batı kesiminde, sabah saatlerinde etkili olan sisin hafta boyunca aynı saatlerde devam edeceğini kaydetti. Marmara ve Kuzey Ege'de fırtına uyarısı veren uzmanlar, Karadeniz'de ise yoğun yağışların beklendiğini bildirerek sel ve su baskınlarına karşı uyarılarda bulundu. Peki bugün hava nasıl olacak?

BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?

Bugün ülkemiz genelinin parçalı, kuzeyi yer yer çok bulutlu, Batı Karadeniz, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Gümüşhane, Sakarya'nın doğusu, Sivas ve Ardahan'ın kuzeyinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Rize ile Artvin kıyılarında yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

Sıcaklığın ülke genelinde mevsim normalleri civarında seyretmesi beklenirken rüzgarın ise Marmara ve Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğu, diğer yerlerde kuzey ve kuzeybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette; Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarında batı ve kuzeybatıdan kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

KUVVETLİ YAĞIŞA DİKKAT

Rize ve Artvin'in kıyılarında beklenen sağanak yağışların kuvvetli (21-50 kg/m2) olması beklendiğinden meydana gelmesi muhtemel ani sel, su baskını, heyelan, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

İSTANBUL 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU

Yeni haftayı bulutlarla karşılayan İstanbul'da önümüzdeki 5 gün boyunca hava açık ve güneşli olacak. Sıcaklıkların mevsim normallerine dönmesiyle birlikte 20 derecelerde seyretmesi beklenirken megakentte Cuma gününden sonra yeniden yağış bekleniyor.

10 EKİM 2022 İLLERE GÖRE HAVA DURUMU

MARMARA BÖLGESİ

Parçalı, yer yer çok bulutlu, Sakarya'nın doğu çevrelerinin öğle saatlerinden sonra sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

EDİRNE °C, 26°C

İSTANBUL °C, 22°C

KIRKLARELİ °C, 22°C

KOCAELİ °C, 22°C

EGE BÖLGESİ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

AFYONKARAHİSAR °C, 19°C

DENİZLİ °C, 28°C

İZMİR °C, 29°C

MANİSA °C, 29°C

AKDENİZ BÖLGESİ

Az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 31°C

ANTALYA °C, 29°C

HATAY °C, 29°C

ISPARTA °C, 24°C

İÇ ANADOLU BÖLGESİ

Parçalı bulutlu, ilk saatlerde Sivas'ın kuzey çevrelerinin hafif sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 19°C

ESKİŞEHİR °C, 19°C

KONYA °C, 20°C

SİVAS °C, 17°C

KARADENİZ BÖLGESİ

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın Sinop kıyılarında batı ve kuzeybatıdan kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor. Kıyı kesimleri ile Gümüşhane ve Artvin çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Rize ile Artvin kıyılarında kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın batı ve kuzeybatı, Rize ve Artvin kıyılarında zaman zaman güneybatıdan kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

BOLU °C, 18°C

DÜZCE °C, 22°C

KASTAMONU °C, 17°C

SİNOP °C, 21°C

AMASYA °C, 22°C

ARTVİN °C, 17°C

SAMSUN °C, 22°C

TRABZON °C, 22°C

DOĞU ANADOLU BÖLGESİ

Parçalı ve az bulutlu, kuzeyi yer yer çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra Ardahan'ın kuzey kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM °C, 17°C

KARS °C, 17°C

MALATYA °C, 22°C

VAN °C, 18°C

GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.