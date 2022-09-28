İSKİ SU KESİNTİSİ – 28 Eylül 2022 İstanbul planlı su kesintisi olan ilçeler | Sular ne zaman gelecek?

İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeler İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi'nin (İSKİ) resmi internet sitesinde paylaşıldı. Vatandaşlar, kesintiden olumsuz etkilenmemek için planlı kesintileri araştırırken biz de haberimizde 28 Eylül 2022 İstanbul planlı su kesintisi olan ilçeleri derledik. İşte detaylar…

28 EYLÜL 2022 İSTANBUL PLANLI SU KESİNTİSİ OLAN İLÇELER

ARNAVUTKÖY

Mehmet Akif Ersoy Mah,Mareşal Fevzi Çakmak Mah

Arıza Sebebi : İçme Suyu Hatlarında Meydana Gelen Arıza Sebebıyle Şebeke Hattı Yenilemesi

Başlama Tarihi : 28.09.2022 08:14

Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 28.9.2022 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

SULTANBEYLİ

Hasanpaşa Mah,Abdurrahmangazi Mah

Arıza Sebebi : İçme Suyu Hatlarında Meydana Gelen Arıza Sebebıyle 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi : 28.09.2022 08:37

Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 28.9.2022 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

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