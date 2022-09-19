KPSS SORU VE CEVAP ANAHTARI! Ertelenen KPSS soruları ve cevapları açıklandı mı? | 2022 KPSS Lisans soru kitapçığı PDF

Kamu Personeli Seçme Sınavı'nın Genel Yetenek - Genel Kültür ve Eğitim Bilimleri oturumlarının 18 Eylül Pazar günü gerçekleşmesinin ardından adaylar, soru ve cevapları araştırmaya başladı. Devlet memuru olma yolunda atılan en önemli adım olan KPSS'ye katılım sağlayanlar, çözdükleri sorularla asıl cevapların uyuşup uyuşmadığını kontrol etmek amacıyla Ertelenen KPSS soruları ve cevapları açıklandı mı? | 2022 KPSS Lisans soru kitapçığı PDF konularını araştırıyor. İşte tüm detaylar...

ERTELENEN KPSS SORULARI VE CEVAPLARI AÇIKLANDI MI?

Ertelenen Kamu Personeli Seçme Sınavı, 18 Eylül Pazar günü 81 il sınav merkezinde eşzamanlı olarak uygulandı. ÖSYM takvimine göre 2022 KPSS Lisans Genel Kültür-Genel Yetenek ve Eğitim Bilimleri sınav sonuçları 21 Ekim 2022 tarihinde açıklanacak. Ancak KPSS Genel Yetenek - Genel Kültür ve Eğitim Bilimleri alanlarında sorulan sorular ile cevap anahtarları henüz açıklanmadı.

Kamu Personeli Seçme Sınavı soruları ve cevap anahtarının sınav günü ya da bir gün sonrasında açıklanması bekleniyor.

31 Temmuz 2022'de yapılan ancak usulsüzlük gerekçesiyle iptal edilen KPSS'nin soru ve cevap anahtarı ise şöyle:

KPSS GY - GK SORU KİTAPÇIĞI VE CEVAP ANAHTARI İÇİN TIKLAYIN

KPSS EĞİTİM BİLİMLERİ SORU KİTAPÇIĞI VE CEVAP ANAHTARI İÇİN TIKLAYIN

2022 KPSS SAAT KAÇTA BİTECEK?

KPSS Lisans (Genel Yetenek-Genel Kültür) oturumu saat 10.15'te başlayacak ve 12.25'te sona erecek.

Saat 14.45'te başlayacak olan Eğitim Bilimleri oturumu ise 16.25'te bitecek.

KPSS'DE KAÇ SORU SORULACAK?

KPSS Genel Yetenek Testi: 60 SORU (30 Türkçe, 30 Matematik)

KPSS Genel Kültür Testi: 60 SORU (25 Tarih, 18 Coğrafya, 9 Vatandaşlık ve 6 güncel bilgiler)