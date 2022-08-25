YÜKSEK LİSANS KYK YURT BAŞVURU TARİHLERİ BELLİ OLDU MU? - Lisansüstü ve doktora KYK yurt başvuruları ne zaman?

Yüksek Lisans öğrencilerine daha az kişiyle kalma imkanı sunulan KYK yurtlarına başvuru süreleri lisansüstü öğrencileri tarafından sıkça araştırılıyor. Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun açıklamasıyla lisans öğrencileri için KYK Yurt başvurularının 24 Ağustos 2022 - 28 Ağustos 2022 tarihleri arasında yapılacağı öğrenilirken; 'Yüksek Lisans KYK yurt başvurusu ne zaman? Lisansüstü KYK yurt başvuruları başladı mı, ne zaman başlayacak?' sorularının cevabı da merak konusu haline geldi. İşte yüksek lisans öğrencilerinin KYK yurt başvurusuyla ilgili tüm detaylar...

YÜKSEK LİSANS KYK YURT BAŞVURUSU NE ZAMAN?

Üniversiteye ek kontenjan, özel yetenek sınavı ile yerleşen, yatay/dikey geçiş yapan öğrenciler, ülkemize kendi imkânlarıyla gelen yabancı uyruklu öğrenciler ve yüksek lisans/doktora öğrencileri için yurt başvuruları ise daha sonra yapılacak.

Bakan Kasapoğlu'nun duyurduğu 24 Ağustos 2022 - 28 Ağustos 2022 tarihleri önlisans ve lisans öğrencilerini; kapsamakla birlikte yüksek lisans ve doktora öğrencileri bu tarihlerde KYK yurt başvurusu gerçekleştiremeyecek.

LİSANSÜSTÜ KYK YURT BAŞVURULARI BAŞLADI MI, NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Üniversiteye ek kontenjan, özel yetenek sınavı ile yerleşen, yatay/dikey geçiş yapan öğrenciler, ülkemize kendi imkânlarıyla gelen yabancı uyruklu öğrenciler ve yüksek lisans/doktora öğrencileri için yurt başvuru tarihleri henüz açıklanmadı. Konuya ilişkin resmi açıklama geldiğinde detaylar haberimizde yer alacak.