VGM BURS BAŞVURU EKRANI | VGM burs başvuruları başladı mı, ne zaman başlayacak? 2022 VGM burs başvuru şartları ve ücreti!

Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından milyonlarca öğrenciye ödenen VGM burslarına başvuru yapmak isteyenler, VGM 2022-2023 burs başvuru ekranını, nasıl burs başvurusu yapıldığını, VGM başvuru şartlarını ve tarihlerini sorgulamaya devam ederken; VGM bursuna dair merak edilenler haberimizde...

VGM BURSU NEDİR?

Vakıflar Genel Müdürlüğü eğitim yardımları Türkiye'de eğitim gören ihtiyaç sahibi yükseköğrenim ve ortaöğrenim öğrencilerine verilen karşılıksız burslar olarak bilinmektedir.

VGM BURSU NE KADAR SÜREYLE ÖDENİR?

Yükseköğrenim bursu ön lisans ya da lisans programı öğrencilerine bir eğitim yılında 8 ay boyunca ödenir. (Ekim-Mayıs)

Ortaöğrenim bursu ise ilkokul, ortaokul ve lise öğrencilerine bir eğitim yılında 9 ay süresince ödenir. (Ekim-Haziran)

2022 VGM BURS BAŞVURUSU NE ZAMAN YAPILACAK?

2022-2023 eğitim öğretim yılı VGM burs başvuru tarihleri henüz açıklanmadı. 2022-2023 VGM burs başvurularının KYK başvuruları ile birlikte başlayacağı öngörülüyor.

Geçtiğimiz yıl ortaöğrenim burs başvuruları, 15 Ekim 2021 tarihinde başlarken; yükseköğrenim burs başvuruları ise 1 Kasım 2021'de kabul edilmişti.

2022-2023 VGM BURS BAŞVURU EKRANI İÇİN BURAYA TIKLAYIN

VGM BURS ÜCRETİ NE KADAR, VGM BURSU KAÇ PARA?

2022-2023 eğitim öğretim yılı VGM bursu ücreti henüz belli olmadı fakat 2021-2022 eğitim öğretim yılında ortaöğrenim eğitim yardımı aylık 200,00 TL, yükseköğrenim bursu aylık 650,00 TL, yabancı uyruklu öğrenci yükseköğrenim bursu ise aylık 650,00 TL olarak belirlenmişti.

VGM BURSUNDAN KİMLER FAYDALANAMAZ?

Vakıflar Genel Müdürlüğü Yükseköğrenim Burs Yönetmeliğinin "Burs Verilmeyecek Öğrenciler" başlıklı 5. Maddesinin (1) fıkrasına göre;

Sürekli bir işte çalışarak en az asgari ücret düzeyinde ücret alan veya gelire sahip öğrencilere,

Yabancı uyruklu öğrencilere,

Polis Akademisi ile askeri okul öğrencilerine,

Ek süre öğrenim gören öğrencilere,

Yüksek lisans ve doktora öğrencilerine,

Kamu kurumlarından karşılıksız eğitim yardımı ve burs alan öğrencilere,

Genel Müdürlükten muhtaç aylığı alan öğrencilere,

Bir önceki eğitim yılında Genel Müdürlük bursundan yararlanmaktayken başarısız olma nedeniyle bursu kesilen öğrencilere yükseköğrenim bursu verilmez.

Ancak aynı maddenin (2) fıkrasına göre;

Genel Müdürlüğün bağlı olduğu Bakanın onayı ile Türkiye'ye eğitim için gelmiş yabancı uyruklu öğrencilere Genel Müdürlükçe belirlenecek burs kontenjanının %10'u kadar kontenjan ayrılarak burs verilebilir.