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HOLLANDA İŞÇİ ALIMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR, ŞARTLARI NEDİR? | Hollanda iş başvuru tarihleri ne zaman ve maaşı ne kadar?

Almanya'da açılan iş ilanlarının ardından Hollanda'da da yabancı işçi alımı yapılacağı duyuruldu ve farklı görevlerde çalıştırılacak işçilere verilecek maaş dudak uçuklattı. Milyonlarca vatandaş, Hollanda işçi başvurusunun nasıl yapılacağını, başvuru tarihlerini ve şartlarını araştırmaya başladı. İşte şoför, güvenlik görevlisi, bekçi ve hizmet personeli alımı için açılan ve aylık 76 bin TL maaş sunulan işçi alımının detayları...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 25 Ağustos 2022 Perşembe 13:00
HOLLANDA İŞÇİ ALIMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR, ŞARTLARI NEDİR? | Hollanda iş başvuru tarihleri ne zaman ve maaşı ne kadar?

Hollanda Hükümeti yaşanan işçi sıkıntısı nedeniyle; şoför, güvenlik görevlisi ve bekçi gibi sektörlerde çalışacak 353 personel alımı gerçekleştireceğini duyurdu ve milyonlarca kişi, ilanın detaylarını araştırmaya başladı. Hollanda'da çalışmak için gerekli belgeler ve başvuru şartları araştırılmaya devam ederken; binlerce kişinin merak ettiği işçi alıma dair ayrıntılar haberimizde...

HOLLANDA'DA ÇALIŞMAK İÇİN GEREKLİ BELGELER NELER?

Hollanda Hükümeti, 353 personelin istihdam edileceğini duyurdu. Avrupa'nın çoğu bölgesinde yaşanan işçi bulma problemleri sebebiyle işçi alımı yapacaklarını açıklayan Hükümet, konuya ilişkin detayları da paylaştı.

  • Hollanda çalışma vizesi başvuru formu: Eksiksiz, doğru ve mavi tükenmez kalem ile doldurulması gerekir.
  • Pasaport: Elde edilecek Hollanda çalışma vizesinin bitiş zamanından minimum 3 ay sonrasına dek geçerliliği olan bir pasaport gerekir.
  • Adli sicil kayıtları: Öncül sertifika şart.
  • İş akdi: İşveren tarafından tastikli ve imzalı iş sözleşmesi veya akdi, işin tanımı, işin yapılacağı yer gerekir.
  • Diploma: Şayet üniversite veya yüksek lisans eğitimi Hollanda'da tamamlanmışsa, bitirilen okuldan elde edilecek diploma ve eğitim belgeleri gerekir.
  • Tecrübe-Deneyim: İş deneyimine sahip olunması durumunda CV ve iş deneyimlerini kanıtlayan belgeler gerekmektedir.

HOLLANDA ÇALIŞMA İZNİ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

  • Hollanda çalışma izni vizesi adına şart olan belgelerin tamamlanarak igili noktalara götürülmesi gerekir.
  • Hollanda vizesi resmi aracı kurumu olan VFS Global'den Hollanda MVV vize başvuru randevusu alınır.
  • Randevu gününde istenen evraklarla birlikte ilgili aracı kuruma gidilir
  • Biyometrik fotoğraf ve parmak izi istenilen tüm evraklarla birlikte verilir.
  • Başvuru sonucunun çıkması kısa veya uzun süreler olabilmektedir.

HOLLANDA İŞÇİ BAŞVURU İÇİN ALIM YAPILACAK MESLEKLER

  • Temizlik personeli
  • Şoför
  • Bekçi
  • Hizmet personeli
  • Çöp toplama personeli
  • Garson
  • Güvenlik görevlisi

HOLLANDA İŞÇİ ALIMI BAŞVURUSU NEREDEN YAPILIR?

Hollanda Hükümeti konuyla ilgili detaylı resmi açıklama yapmadı fakat birçok yabancı iş bulma sitesi ilanın detaylarını paylaştı. Bu siteleri inceleyerek Hollanda'nın açtığı ilanlara erişebilirsiniz.

HOLLANDA NÜFUSU 2022 YILINDA NE KADAR OLDU?

Avrupa'da senede %0.22 oranında büyüyen Hollanda'nın 2022 yılı Worldometer'ın son verilerine göre nüfusu 17.2000.006'dır. Birleşmiş Milletler baz alındığında ise Hollanda'nın 2020 nüfusu 17.134.872 kişi olduğu öngörülüyor. Hollanda'nın yaş ortalaması ise yine son verilere göre 43.3'tür.

Tüm ülkeler listesinde Hollanda, dünyanın en kalabalık 69. ülkesi olarak yer almaktadır.

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