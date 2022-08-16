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FED TOPLANTISI NE ZAMAN YAPILACAK? | 2022 FED faiz kararı belli oldu mu, yeni karar ne zaman açıklanacak?

FED faiz toplantısının yapılacağı tarih ve yeni faiz kararının ne olacağı araştırılmaya başladı. ABD Merkez Bankası Başkanı Jerome Powell tarafından açıklanacak faiz kararı küresel piyasalarda tedirginlik yaratmaya devam ederken; milyonlarca vatandaş FED faiz kararının ne zaman açıklanacağını sorgulamaya koyuldu. İşte 2022 yılında 3 kez faiz artırımına gidileceğini açıklayan FED'in yeni kararına dair merak edilenler haberimizde...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 16 Ağustos 2022 Salı 16:00
FED TOPLANTISI NE ZAMAN YAPILACAK? | 2022 FED faiz kararı belli oldu mu, yeni karar ne zaman açıklanacak?

Her türlü finans piyasasında ve küresel piyaların tümünde etkili olan FED faiz kararının ne zaman açıklanacağı araştırılmaya başladı. Ağustos ayında FED toplantıının yapılıp yapılmayacağı merak edilirken; FED faiz kararına dair son gelişmeler ve bir sonraki toplantının ne zaman yapılacağı hakkında detaylar haberimizde...

FED TOPLANTISI NE ZAMAN YAPILACAK, FED FAİZ KARARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

FED faiz toplantısı 20 – 21 Eylül 2022 tarihlerinde gerçekleştirilecek ve 21 Eylül'de verilen karar açıklanacak.

FED TEMMUZ 2022 TOPLANTISI KARARI NE OLMUŞTU?

ABD'de yaşanan yüksek enflasyon ve resesyon riski nedeniyle, FED, bir süredir faiz silahını kullanmaya devam ediyor.

FED'in enflasyonda pandemi öncesine dönüş gerçekleşene kadar faiz artırımlarına devam edeceği defalarca FED yetkilileri tarafından açıklanırken; Temmuz 2022 döneminin planlanan FED toplantıları ise 26 Temmuz 2022 Salı günü gerçekleşmiş ve 27 Temmuz 2022 Çarşamba günü ise paylaşılmıştı.

Buna göre FED üyelerinin iki gün boyunca gerçekleştirdikleri toplantıdan piyasaların beklentisi doğrultusunda 75 baz puanlık faiz artırımı kararı çıktığı duyurulmuştu.

Bu karar ile beraber FED faizleri 2,25 – 2,50 aralığına yükseltti.

Mayıs ayında 50 baz puan faiz artırımı yapan FED'in Haziran toplantısından da 75 baz puanlık faiz artırımı kararı çıkmıştı. Son olarak FED tarafından Temmuz ayında da 75 baz puanlık faiz artırımı kararı verilerek 2022 yılındaki faiz artırımı periyoduna devam edilmiş oldu.

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