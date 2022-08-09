Haberler Haberler Kadıköy'deki küfürlü tezahürat rezaletine soruşturma! Başsavcılık harekete geçti

Kadıköy'deki küfürlü tezahürat rezaletine soruşturma! Başsavcılık harekete geçti

Dün akşam Fenerbahçe- Ümraniyespor maçı öncesinde bir grup taraftar Kadıköy'de toplanarak, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik ağır hakaretlerde bulundu. Sosyal medyaya düşen küfürlü tezahüratlar sonrası İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcısı harekete geçti. Başsavcı İsmail Uçar'ın talimatı üzerine, küfürlü tezahürat yapan şüpheliler hakkında soruşturma başlatıldı.

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 09 Ağustos 2022 Salı 21:02 Güncelleme Tarihi: 09 Ağustos 2022 Salı 21:02
Kadıköy'deki küfürlü tezahürat rezaletine soruşturma! Başsavcılık harekete geçti

Kadıköy'de dün akşam oynanan Fenerbahçe - HangiKredi Ümraniyespor maçı öncesinde bir grup Fenerbahçeli taraftarın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan aleyhine hakaret içerikli tezahürat yaptığının görüntüleri sosyal medyada paylaşıldı. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla söz konusu kişiler hakkında "Cumhurbaşkanı'na hakaret" suçundan soruşturma başlatıldığı öğrenildi

Küfürlerin havada uçuştuğu o tezahüratlarda, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a da ağzı alınmayacak hakaretler edildi. Alkol alıp, Başkan Erdoğan için edep dışı sözlerle küfürlü tezahürat yapan taraftarlar, bir yandan da alkış tuttu.

BAŞSAVCILIK HAREKETE GEÇTİ

Sosyal medyaya düşen küfürlü tezahüratlar çok sayıda vatandaşın tepkisini çekti. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcısı skandal tezahüratlarla ilgili harekete geçti. Başsavcı İsmail Uçar'ın talimatı üzerine, küfürlü tezahürat yapan şüpheliler hakkında soruşturma başlatıldı.

GÖRÜNTÜLER İNCELENİYOR

Savcılık, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü'ne şüphelilerin tespit edilmesi için talimat verdi.

Kadıköy'deki bir mekanda hakaretler yağdıran şüpheliler kamera görüntülerinden tespit edilmesi çalışmaları devam ediyor. Çalışmayı İstanbul Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri yürütüyor.

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