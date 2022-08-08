Haberler Haberler KPSS YENİ SINAV TARİHLERİ BELLİ OLDU - SON DAKİKA

KPSS YENİ SINAV TARİHLERİ BELLİ OLDU - SON DAKİKA

KPSS lisans oturumlarının iptal edilmesi ve alan sınavlarının ertelenmesinin ardından gözler ÖSYM takvimine çevirilmişti. Adayların merakla beklediği KPSS sınav takvimi ÖSYM tarafından açıklandı. Milyonlarca aday, yeniden düzenlenecek KPSS'nin ne zaman yapılacağını araştırmaya başladı. Peki, KPSS için yeni tarih ne zaman? İşte detaylar...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 08 Ağustos 2022 Pazartesi 17:00 Güncelleme Tarihi: 08 Ağustos 2022 Pazartesi 17:30
KPSS YENİ SINAV TARİHLERİ BELLİ OLDU - SON DAKİKA

KPSS sınav takvimi ÖSYM başkanı tarafından açıklandı. Adaylar KPSS sınavları ne zaman yapılacak sorusu arama motorlarında araştırıyor. ÖSYM tarafından KPSS lisans sınavı iptal edilmişti. Alan bilgisi ve ÖABT sınavları da ertelenmişti. İşte 2022 KPSS sınav takvimi ve detayları...

KPSS YENİ SINAV TARİHLERİ NE ZAMAN?

ÖSYM, 2022-KPSS ile ilgili yeni sınav takvimini açıkladı. 2022-KPSS Lisans Sınavı'nın Genel Yetenek oturumu 18 Eylül, Alan Bilgisi oturumu 24-25 Eylül'de yapılacak.

KPSS ÖN LİSANS SINAVI NE ZAMAN?

KPSS ön lisans oturumu 2 Ekim 2022 tarihinde yapılması beklenen sınav 9 Ekim 2022 tarihinde yapılacak.

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