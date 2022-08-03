TEMMUZ AYI ENFLASYON ORANI AÇIKLANDI! TÜİK Temmuz ayı enflasyon oranı kaç oldu? - SON DAKİKA

TEMMUZ ENFLASYON ORANI | Türkiye İstatik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan Temmuz ayı enflasyon verileri gündemde yerini aldı. Yılın ilk yarısının geride kalmasıyla birlikte, Temmuz ayı enflasyon oranının kaç olduğu araştırılmaya başladı. 3 Ağustos Çarşamba günü saat 10.00'da açıklanan 2022 Temmuz ayı enflasyonuna dair merak edilen detaylar haberimizde...

TEMMUZ AYI ENFLASYON ORANI KAÇ OLDU?

2022 Temmuz ayı enflasyon rakamları 3 Ağustos Çarşamba günü saat 10.00'da TÜİK tarafından açıklandı.

Temmuz ayı enflasyon oranı yıllık 79.6 olarak açıklandı, aylık enflasyon oranı ise 5.17 oldu. Böylece 2.37'lik bir artış yaşandı.

HAZİRAN ENFLASYON RAKAMLARI NE KADARDI?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre Haziran ayında TÜFE yüzde 4,95 artarken, yıllık bazda 78,62 seviyesine yükseldi.

Tüketici fiyatları Haziran'da aylık %4,95 oldu. TÜFE'de 2022 yılı Haziran ayında bir önceki aya göre %4,95, bir önceki yılın Aralık ayına göre %42,35, bir önceki yılın aynı ayına göre %78,62 ve on iki aylık ortalamalara göre %44,54 artış gerçekleşti.

TEMMUZ AYI ENFLASYON BEKLENTİSİ NEDİR?

AA Finans'ın, Temmuz ayı enflasyon verilerine ilişkin beklenti anketi, 14 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.

Ankete göre, ekonomistlerin temmuz ayı enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 3,40 oldu. Ankete katılan ekonomistlerin Temmuz ayı için enflasyon beklentileri, en düşük yüzde 2,28 ve en yüksek yüzde 5,15 aralığında yer aldı.

Ekonomistlerin Temmuz ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına (yüzde 3,40) göre bir önceki ay yüzde 78,62 olan yıllık enflasyonun yüzde 81,42'ye yükseleceği hesaplanıyor.

Tüketici Fiyat Endeksi, haziranda bir önceki aya göre yüzde 4,95 artış göstermişti. Öte yandan, ekonomistlerin yıl sonu enflasyon beklentisi yüzde 65,5'ten yüzde 70,46'ya yükseldi.

Merkez Bankası ise geçen hafta yılın üçüncü enflasyon raporunu açıkladı. Merkez, yıl sonu enflasyon tahminini yüzde 42,8'den yüzde 60,4'e yükseltti.

Toplantıda konuşan Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu, Merkez Bankası'nın enflasyon tahminlerini gösteren grafiğin 2022'de enflasyonun yüzde 90'a kadar yaklaşabileceğini gösterdiğini açıklamıştı.

Kavcıoğlu, "Enflasyonda bu aydan sonra artış eğilimi çok olmaz, düşüş eğilimine girer. Enflasyona ilişkin ciddi tedbirler alıyoruz, almaya devam edeceğiz. Enflasyon yıl sonu sonrası aldığımız, alacağımız kararlarla aşağı gelecek" dedi.

BAŞKAN ERDOĞAN'DAN 'ENFLASYON' AÇIKLAMASI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, enflasyonla ilgili yaptığı son açıklamasında, 2023 Şubat, Mart aylarından itibaren enflasyon sorununu önemli ölçüde geride kalacağını belirtti.