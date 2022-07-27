Haberler Haberler SON DAKİKA: FED faiz kararı açıklandı! Temmuz 2022 FED faiz kararı belli oldu

SON DAKİKA: FED faiz kararı açıklandı! Temmuz 2022 FED faiz kararı belli oldu

FED FAİZ KARARI BELLİ OLDU! Tüm dünya piyasalarının merakla beklediği Amerika Birleşik Devletleri (FED) Temmuz 2022 faiz kararı açıklandı. FED Temmuz 2022 toplantısında hangi faiz kararını aldı? FED faizleri ne kadar artırdı?

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 27 Temmuz 2022 Çarşamba 22:30 Güncelleme Tarihi: 27 Temmuz 2022 Çarşamba 22:30
SON DAKİKA: FED faiz kararı açıklandı! Temmuz 2022 FED faiz kararı belli oldu

Yaklaşık son 2 haftadır küresel piyasalarda FED faiz kararı ile ilgili bir tedirginlik devam ediyordu. Altından kripto paralara kadar her türlü finans piyasasında FED faiz kararına dair fiyatlama yapılıyordu. FED'in sürpriz bir karara imza atıp atmayacağı ise tam olarak kestirilemiyordu.

Bu endişe veren tedirgin bekleyiş bugün son buldu. Amerika Birleşik Devletleri Merkez Bankası (FED) faiz kararı açıklandı.

FED TEMMUZ 2022 TOPLANTISINDAN NE KARAR ÇIKTI?

ABD'de yaşanan yüksek enflasyon ve resesyon riskinden dolayı FED bir süredir faiz silahını kullanmaya başladı. FED'in enflasyonda pandemi öncesine dönüş gerçekleşene kadar faiz artırımlarına devam edeceği defalarca FED yetkilileri tarafından açıklandı. Temmuz 2022 döneminin planlanan FED toplantıları ise 26 Temmuz 2022 Salı günü başladı. Bugün yani 27 Temmuz 2022 Çarşamba günü ise FED faiz kararı belli oldu.

FED TEMMUZ 2022 FAİZ KARARI BELLİ OLDU!

FED'in Temmuz 2022 dönemine dair faiz kararı resmen açıklandı. Buna göre FED üyelerinin iki gün boyunca gerçekleştirdikleri toplantıdan piyasaların beklentisi doğrultusunda 75 baz puanlık faiz artırımı kararı çıktı. Bu karar ile beraber FED faizleri 2,25 – 2,50 aralığına yükseltti.

Mayıs ayında 50 baz puan faiz artırımı yapan FED'in Haziran toplantısından da 75 baz puanlık faiz artırımı kararı çıkmıştı. Son olarak FED tarafından Temmuz ayında da 75 baz puanlık faiz artırımı kararı verilerek 2022 yılındaki faiz artırımı periyoduna devam edilmiş oldu.

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