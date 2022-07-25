Haberler Haberler LGS 2. TERCİHLER NE ZAMAN? | Lise nakil başvuruları başladı mı, lise nakil başvuruları nasıl yapılır? - MEB lise tercih kılavuzu 2022

LGS 2. TERCİHLER NE ZAMAN? | Lise nakil başvuruları başladı mı, lise nakil başvuruları nasıl yapılır? - MEB lise tercih kılavuzu 2022

MEB tarafından yayımlanan LGS 2022 tercih kılavuzuna göre 25 Temmuz Pazartesi günü açıklanacak LGS tercih sonuçlarının ardından 2. tercihlerin (ek tercihlerin) ne zaman başlayacağı ve lise nakil başvurularının nasıl yapılacağı araştırılmaya başladı. Binlerce öğrencinin gündeminde yer alan LGS tercihlerine dair merak edilenler ve lise nakil işlemlerine dair detaylar haberimizde...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 25 Temmuz 2022 Pazartesi 08:00 Güncelleme Tarihi: 25 Temmuz 2022 Pazartesi 08:06
LGS 2. TERCİHLER NE ZAMAN? | Lise nakil başvuruları başladı mı, lise nakil başvuruları nasıl yapılır? - MEB lise tercih kılavuzu 2022

Lise Geçiş Sistemi tercih sonuçlarının belli olmasının ardından başlayacak 2. lise tercihlerinin ne zaman yapılacağı ve lise nakil işlemlerinin ne zaman gerçekleşeceği araştırılmaya başladı. Binlerce lise öğrencisi adayının yakından takip ettiği ek tercih dönemine ve lise nakil işlemlerine dair merak edilenler haberimizde...

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LGS 2022 EK TERCİH TARİHLERİ

MEB'in yayınladığı bilgilere göre lise nakil takvimi şöyle belirlendi:

  • Yerleştirmeye Esas 1. Nakil Tercih Başvurularının Alınması: 25-29 Temmuz 2022
  • Yerleştirmeye Esas 1. Nakil Sonuçlarının İlanı: 01 Ağustos 2022
  • Yerleştirmeye Esas 2. Nakil Tercih Başvurularının Alınması: 1-05 Ağustos 2022
  • Yerleştirmeye Esas 2. Nakil Sonuçlarının İlanı: 8 Ağustos 2022

LGS TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Yerleştirme sonuçları ve boş kalan kontenjanlar 25 Temmuz 2022 tarihinde "www.meb.gov.tr" adresinde ilan edilecek.

Anadolu liselerine 65 bin 866, fen liselerine 38 bin 850, sosyal bilimler liselerine 10 bin 380, Anadolu imam hatip liselerine 39 bin 676, mesleki ve teknik Anadolu liselerine 38 bin 190 kontenjan ayrılırken; Türkiye genelinde 2 bin 323 liseye merkezî sınav puanına göre öğrenci yerleştirilecek ve sınavla öğrenci alan okullara toplam 192 bin 962 öğrenci alınacak.

LGS NAKİLLERİ NASIL YAPILACAK? 2022 LİSE NAKİL İŞLEMLERİ

LGS yerleştirmelerine esas nakiller, bu yıl da iki dönemde yapılacak. Her dönemde, merkezî sınav puanı ile öğrenci alan okullar için en fazla 3, yerel yerleştirmeyle öğrenci alan okullar için en fazla 3, pansiyonlu okullar için de en fazla 3 okul tercihi yapılabilecek.

Yerel yerleştirmeyle öğrenci alan okullara tercihte bulunan ve ilk yerleştirmede tercihine yerleşen öğrencilerin yerleştirmeye esas nakil tercih dönemlerinde kayıt alanından okul ve farklı tür tercih etme zorunluluğu bulunmayacak ancak tercihlerine yerleşemeyen öğrenciler, yerleştirmeye esas nakil tercihlerinde ilk 2 okulu kayıt alanından seçmek kaydıyla en fazla 3 okul tercihinde bulunabilecek.

Yapılan tercihlerde aynı okul türünden en fazla 2 okul seçilebilecek.

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