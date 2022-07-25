Haberler Haberler LİSEYE BAŞLAYACAKLAR İÇİN OKUL VE YURT (PANSİYON) İHTİYAÇ LİSTESİ | İlk defa yurtta kalacak yatılı öğrenciler dikkat!

LİSEYE BAŞLAYACAKLAR İÇİN OKUL VE YURT (PANSİYON) İHTİYAÇ LİSTESİ | İlk defa yurtta kalacak yatılı öğrenciler dikkat!

Lise tercih sonuçlarının ardından kayıt işlemlerinin de tamamlanmasıyla birlikte, yeni eğitim öğretim yılına hazırlanmaya başlayacak binlerce lise öğrencisi için heyecanlı bekleyiş devam ediyor. Liseye başlayacak öğrenciler, okulda nelerin gerekli olacağını araştırmayı sürdürüyor. Özellikle de okul pansiyonlarında yatılı kalacak lise öğrencileri, okul yurdunda nelere ihtiyaç olabileceğini merak ediyor. Liseye başlayacak yatılı öğrenciler için ihtiyaç listesi ve liseye başlayacak binlerce öğrencinin bilmesi gerekenler haberimizde...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 25 Temmuz 2022 Pazartesi 09:30 Güncelleme Tarihi: 25 Temmuz 2022 Pazartesi 10:00
LİSEYE BAŞLAYACAKLAR İÇİN OKUL VE YURT (PANSİYON) İHTİYAÇ LİSTESİ | İlk defa yurtta kalacak yatılı öğrenciler dikkat!

Liseye başlayacak ve ilk kez pansiyonda kalacak yatılı öğrenciler, okul yurtlarında nelerin gerekli olabileceğini araştırmaya başladı. Okul pansiyonunda nelerin ihtiyaç olabileceğini merak eden ve valizini hazırlarken nelere dikkat etmesi gerektiğini sorgulayan binlerce lise öğrencisi için yatılı okula gitmeden önce bilmesi gerekenler ve pansiyon ihtiyaç listesi haberimizde...

LİSEYE BAŞLAYACAK ÖĞRENCİLER NELER ALABİLİR?

Liseye başlayacak öğrenciler, okul öncesi alışverişlerinde kendi zevklerine göre seçimler yapabilir. Temel ihtiyaçlar haricinde, yapılacak alışverişin okul başladıktan sonra yapılması önerilir.

Ders öğretmenlerinin yönlendirmeleri ve okuldaki ihtiyaçların belli olmasıyla birlikte alışveriş yapmak daha ekonomik ve ihtiyaç çerçevesinde olabilir.

Lise Okul Alışverişinde Alınabilecek Gereksinimler:

  • İmla Kılavuzu
  • Türk Dil Kurumu sözlük
  • Periyodik cetvel
  • Kalem
  • Renkli kalemler
  • Kalemlik
  • Coğrafya atlası
  • Spor çantası
  • Beden eğitimi dersine uygun ayakkabı
  • Okul eşofmanları ve okul forması
  • Defter
  • Resim çantası
  • Kapaklı resim defteri
  • Silgi
  • Kuru boya
  • Pastel boya
  • Sulu boya
  • Yapıştırıcı
  • Makas

PANSİYONDA KALACAKLAR İÇİN YATILI ÖĞRENCİ İHTİYAÇ LİSTESİ VE VALİZ HAZIRLARKEN DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER

  • Yurttaki dolaplar çok büyük olmayabilir, bu nedenle yanınızda götüreceğiniz kıyafetleri dikkatli seçmeniz gerekir. Giymeyeceğiniz kıyafetleri taşıyarak kendinize ağırlık yapmamanız önerilir.
  • Liseyi okuyacağınız şehrin hava durumuna ve mevsim geçişlerine mutlaka bakmanız önerilir. Akdeniz veya Ege bölgesinde yer alan bir şehirde okuyacaksanız daha ince kıyafetleri, Karadeniz ve Doğu Anadolu bölgesinde bir üniversite kazandıysanız daha kalın kıyafetleri tercih edin. Eve gitme sıklığınızı da göz önünde bulundurun ve eğer sık gidemeyeceğiniz bir şehirde eğitim görecekseniz yanınıza mevsim geçişlerini de hesaba katarak kıyafet alın.
  • Kıyafetlerinizi sık sık yıkama şansı bulamayabilirsiniz, bu nedenle günlük kıyafetler almaya özen gösterin.
  • Pansiyonlar genelde öğrencilere nevresim takımı veriyor ancak kalacağınız pansiyon ile iletişime geçip konuya dair detaylı bilgi alabilirsiniz. Aksi durumda yanınızda nevresim takımı götürmeniz önerilir.

PANSİYONDA KALACAK YATILI ÖĞRENCİLERİN YANLARINA ALMASI GEREKENLER

  • TERLİK (Hem oda hem de tuvalet terliği alabilirsiniz)
  • KİŞİSEL BAKIM ÜRÜNLERİ (Şampuan, duş jeli, tırnak makası, törpü, diş fırçası, diş macunu vs)
  • ÜTÜ
  • KETTLE YA DA SU ISITICISI (Bazı yurtlarda yasak olabilir)
  • KUPA BARDAK
  • MİNİK BİR DİKİŞ SETİ
  • DOLAP İÇİN MİNİK ASMA KİLİT
  • KIYAFET ASKISI
  • DÜZENLEYİCİ KUTULAR
  • HAVLU - BANYO VE EL HAVLUSU
  • ISLAK MENDİL
  • ÜÇLÜ PRİZ (Bazı yurtlarda yasak olabilir)
  • SAÇ KURUTMA MAKİNESİ, SAÇ DÜZLEŞTİRİCİ/MAŞA
  • AYNA

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