LİSEYE BAŞLAYACAKLAR İÇİN OKUL VE YURT (PANSİYON) İHTİYAÇ LİSTESİ | İlk defa yurtta kalacak yatılı öğrenciler dikkat!

Liseye başlayacak ve ilk kez pansiyonda kalacak yatılı öğrenciler, okul yurtlarında nelerin gerekli olabileceğini araştırmaya başladı. Okul pansiyonunda nelerin ihtiyaç olabileceğini merak eden ve valizini hazırlarken nelere dikkat etmesi gerektiğini sorgulayan binlerce lise öğrencisi için yatılı okula gitmeden önce bilmesi gerekenler ve pansiyon ihtiyaç listesi haberimizde...

LİSEYE BAŞLAYACAK ÖĞRENCİLER NELER ALABİLİR?

Liseye başlayacak öğrenciler, okul öncesi alışverişlerinde kendi zevklerine göre seçimler yapabilir. Temel ihtiyaçlar haricinde, yapılacak alışverişin okul başladıktan sonra yapılması önerilir.

Ders öğretmenlerinin yönlendirmeleri ve okuldaki ihtiyaçların belli olmasıyla birlikte alışveriş yapmak daha ekonomik ve ihtiyaç çerçevesinde olabilir.

Lise Okul Alışverişinde Alınabilecek Gereksinimler:

İmla Kılavuzu

Türk Dil Kurumu sözlük

Periyodik cetvel

Kalem

Renkli kalemler

Kalemlik

Coğrafya atlası

Spor çantası

Beden eğitimi dersine uygun ayakkabı

Okul eşofmanları ve okul forması

Defter

Resim çantası

Kapaklı resim defteri

Silgi

Kuru boya

Pastel boya

Sulu boya

Yapıştırıcı

Makas

PANSİYONDA KALACAKLAR İÇİN YATILI ÖĞRENCİ İHTİYAÇ LİSTESİ VE VALİZ HAZIRLARKEN DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER

Yurttaki dolaplar çok büyük olmayabilir, bu nedenle yanınızda götüreceğiniz kıyafetleri dikkatli seçmeniz gerekir. Giymeyeceğiniz kıyafetleri taşıyarak kendinize ağırlık yapmamanız önerilir.

Liseyi okuyacağınız şehrin hava durumuna ve mevsim geçişlerine mutlaka bakmanız önerilir. Akdeniz veya Ege bölgesinde yer alan bir şehirde okuyacaksanız daha ince kıyafetleri, Karadeniz ve Doğu Anadolu bölgesinde bir üniversite kazandıysanız daha kalın kıyafetleri tercih edin. Eve gitme sıklığınızı da göz önünde bulundurun ve eğer sık gidemeyeceğiniz bir şehirde eğitim görecekseniz yanınıza mevsim geçişlerini de hesaba katarak kıyafet alın.

Kıyafetlerinizi sık sık yıkama şansı bulamayabilirsiniz, bu nedenle günlük kıyafetler almaya özen gösterin.

Pansiyonlar genelde öğrencilere nevresim takımı veriyor ancak kalacağınız pansiyon ile iletişime geçip konuya dair detaylı bilgi alabilirsiniz. Aksi durumda yanınızda nevresim takımı götürmeniz önerilir.

PANSİYONDA KALACAK YATILI ÖĞRENCİLERİN YANLARINA ALMASI GEREKENLER