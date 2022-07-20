DSİ personel alımı başvuruları başladı! DSİ personel alımı başvuru ekranı

DSİ bünyesinde istihdam etmek üzere personel alımı yapacağını duyurdu. Bu gelişmeyle beraber binlerce kişi "DSİ personel alımı başvuru şartları nelerdir, nasıl ve nereden yapılır?" sorularına yanıt arıyor. Başvuru süreci bugün saatler 09.30'u gösterdiğinde e-Devlet aracılığı ile başladı. Alıma ilişkin gerek kadro kontenjan dağılımı gerekse şartlar geçtiğimiz günlerde belli olmuştu.

Peki, DSİ personel alımı başvuru şartları nelerdir, nasıl ve nereden yapılır? İşte detaylar...

PERSONEL ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

1. Türk Vatandaşı olmak

2. Son başvuru tarihi itibariyle 18 yaşını tamamlamış olmak

3. Kamu haklarından mahrum bulunmamak

4. Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak

5. Askerlik durumu itibariyle;

a) Askerlikle ilgisi bulunmamak

b) Askerlik çağına gelmemiş bulunmak

c) Askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,

6. Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek hastalık ve benzeri durumu bulunmamak.

PERSONEL ALIMI KONTENJANLARI

196 kişilik alımın kontenjanları belli oldu. Kontenjan şu şekilde:

Adana (3), Adıyaman (1), Afyonkarahisar (2), Ankara (25), Antalya (4), Aydın (7), Balıkesir (8), Bayburt (2), Bolu (1), Bursa (14), Çanakkale (2), Çorum (1), Denizli (1), Diyarbakır (2), Düzce (1), Edirne (10), Elazığ (4), Erzurum (2), Eskişehir (3), Giresun (1), Gümüşhane (2), Hakkâri (1), Iğdır (1), Isparta (2), İstanbul (25), İzmir (7), Kahramanmaraş (4), Kars (3), Kastamonu (3), Kayseri (12), Kırıkkale (3), Konya (4), Mersin (1), Niğde (1), Samsun (3), Sivas (5), Şanlıurfa (8), Tekirdağ (1), Trabzon (6), Van (10).

PERSONEL ALIMI BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Başvurular 20 Temmuzda başlayacak ve 30 Temmuza kadar sürecek.

PERSONEL ALIMI BAŞVURU EKRANI

DSİ personel alımı başvuru ekranına aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz:

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