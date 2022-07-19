TOKİ BAŞVURULARI BAŞLADI | TOKİ başvuru şartları neler, kimler TOKİ başvurusu yapabilir? 24 ilde TOKİ müjdesi: İL İL TOKİ EV FİYATLARI

İL İL TOKİ EV FİYATLARI - Az peşinat, düşük taksit ve uzun vadede kira öder gibi konut sahibi olmak isteyenler için kampanya başlatan Toplu Konut İdaresi (TOKİ), yeni bir satış hamlesiyle ucuz konut satışlarını başlattı. 18 Temmuz Pazartesi günü başlayan TOKİ başvuruları için 24 ilde satışa çıkan TOKİ evlerine başvuru şartları ise araştırılmaya başladı. İşte TOKİ 2022 başvuruları hakkında detaylar...

TOKİ BAŞVURU TARİHLERİ 2022

TOKİ ucuz konut başvuruları 24 il için başladı, tamamlanan başvuruların ardından kura çekimleri yapılacak TOKİ evleri için başvuru şartları ve tarihleri merak edilenler arasında yerini aldı.

TOKİ konut başvuruları 18 Temmuz 2022 Pazartesi günü başladı.

TOKİ sosyal konut başvuruları 4 Ağustos 2022'de son bulacak.

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TOKİ UCUZ KONUT ÖDEME KOŞULLARI NEDİR, NASIL ÖDENİR?

TOKİ konut fiyatlarında 2+1 ile 3+1 seçenekli dairelerin fiyatları 163 bin liradan; aylık taksitleri ise 1.442 liradan başlıyor.

TOKİ konutlarının ödeme seçenekleri ise projeden projeye göre farklılık gösteriyor.

Buna göre daireler, yüzde 10, 12, 15, 25 peşinat ve 96, 108, 120, 180 ve 240 ay vade satışa sunuluyor. Başvurular Halkbank ve Ziraat Bankası şubeleri aracılığıyla kabul ediliyor.

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TOKİ BAŞVURU ŞARTLARI NEDİR (TEMMUZ 2022)

TOKİ konutlarına başvuru yapmak için öncelikle vatandaşların 18 yaşını doldurmuş olması ve Türk vatandaşı olması gerekiyor.

Başvuruda bulunanların kendileri, eşleri ve velayetleri altında, TC sınırları dahilinde tapuda kayıtlı bağımsız konutlarının bulunmaması gerekiyor.

Başvuran kişinin daha önce TOKİ'den ev almış olmaması gerekiyor.

Kişinin kendisi, eşi ve velayeti altındaki çocuklarından oluşan hane halkı adına, yalnızca bir adet başvuru yapılabiliyor. Birden fazla başvuru yapılması durumunda başvurular geçersiz sayılıyor.

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İL İL TOKİ KONUT FİYATLARI - 2022