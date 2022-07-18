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Steam haftanın en çok satanlar listesi güncellendi!

Popüler oyun platformu Steam, geçtiğimiz haftanın en çok satanlar listesini açıkladı. İşte Steam haftanın en çok satanlar listesi!

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 18 Temmuz 2022 Pazartesi 21:00 Güncelleme Tarihi: 18 Temmuz 2022 Pazartesi 22:00
Steam haftanın en çok satanlar listesi güncellendi!

Steam, haftanın en çok satanlar listesini paylaşmaya devam ediyor...

Son dönemde Steam Deck el konsolunun damga vurduğu liste kısa süre önce yenilendi. İşte Steam'de haftanın en çok satanları…

İLK İKİ SIRA DEĞİŞMEDİ

Steam'in oyunculardan edindiği verilerle güncellediği SteamDB (Steam Veri Tabanı) haftanın en çok satanlar listesini güncelledi.

Buna göre Valve'ın el konsolu Steam Deck, geçtiğimiz hafta da zirvede yer aldı. 20 Haziran'da çıkış yapan Raft ise ikinci sıradaki yerini korudu.

İşte haftanın en çok sanatları...

Steam geçtiğimiz haftanın en çok satanları listesi şöyleydi:

1- Steam Deck
2- Raft
3- Stray
4- ELDEN RING
5- Ready or Not
6- F1 22
7- Valve Index VR Kit
8- Monster Hunter Rise: Sunbreak
9- Monster Hunter Rise + Sunbreak (paket)
10- CS:GO Prime Status Upgrade (paket)

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