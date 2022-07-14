PETSHOPLARDA YENİ DÖNEM: EVCİL HAYVAN SATIŞLARI YASAĞI BAŞLADI! PetShoplarda kedi - köpek satışının cezası ne kadar?

Resmi Gazete´de 14 Temmuz 2021 tarihinde yayımlanarak yürürlüğe giren Hayvanları Koruma Kanunu ile birlikte 14 Temmuz 2022'den itibaren evcil hayvan satışları petshoplardan kaldırıldı. Bunun üzerine birçok vatandaş, konuya dair detayları araştırmaya başladı. İşte 14 Temmuz 2022 itibarıyla PetShoplar'da uygulanmaya başlayan satış yasağına dair merak edilenler...

PETSHOP EVCİL HAYVAN SATIŞI YASAĞI NASIL UYGULANACAK?

Ev hayvanı satış yeri çalışma izni olan iş yerlerinde kedi ve köpek türleri 14 Temmuz Perşembe gününden itibaren bulundurulamayacak. Satışlar, internet üzerinden katalogdan yapılacak.

Hayvanlar doğal ortamında yaşamaya devam ederken, hayvanın fotoğrafları ve bilgileri satıcı tarafından internete yüklenecek. Müşteriler, bu bilgileri inceleyip almaya karar verirse internet üzerinden alım gerçekleştirecek. Satıcı, hayvanı doğal ortamından sahibine teslim edecek.

PETSHOP SATIŞ YASAĞI HANGİ HAYVANLARI KAPSIYOR, CEZASI NE KADAR?

Yeni düzenleme kedi ve köpekleri kapsıyor. Yasağa rağmen vitrinde satış yapmaya devam edenlere ise 2 bin 43 lira cezai işlem uygulanacak.

"HAYVANLAR ÇİPLENEREK YENİ SAHİPLERİNE VERİLECEK"

Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü Yaban Hayatı Dairesi Başkanı Hüseyin Gökçe Meşe, üretim yerlerindeki hayvanların çipleri takılarak teslim edileceğini ve bu şekilde sokağa terk etme ya da diğer durumların takibinin yapılacağını şu sözlerle açıkladı:

"Üretim yerlerinde çiplenip sahiplerine teslim edilerek satış olacak. Öncesinde çipleme zorunluluğumuz yoktu. Yeni kanunla böyle bir zorunluluk getirildi. Dolayısıyla sahiplenilen hayvanlara çip zorunluluğu getirildi. Buradaki amacımız kedi veya köpeğin sahiplenilerek sanki ailenin bir ferdiymiş gibi onlara bir kimlik çıkarma noktasında olacak. Araştırmalara göre önceden insanlar yaz tatilinde çocuklarına karne hediyesi olarak kedi-köpek gibi canlıları karne hediyesi olarak alıyorlardı.

Tatil bitiminde maalesef aileler çocuklarını 3-4 aylık dönemde mutlu ettikten sonra bu can dostlarımızı sokağa bırakma yoluna gidiyor. Bu çipler sayesinde sokakta bulunan bir hayvanın kime ait olduğu, hangi tarihte nerede üretildiği, hangi aşıları olduğu bu çiplerde yazılı olacak. Hayvanları sahiplenip onların sokağa bırakılmaması ve üzücü olaylar olmaması için böyle bir yola gidildi"

