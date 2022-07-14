Haberler Haberler AŞI RANDEVUSU ALMA EKRANI | Hatırlatma dozu nedir, ne zaman yapılır? Koronavirüs (Covid-19) aşı randevusu nasıl alınır? - MHRS E NABIZ

AŞI RANDEVUSU ALMA EKRANI | Hatırlatma dozu nedir, ne zaman yapılır? Koronavirüs (Covid-19) aşı randevusu nasıl alınır? - MHRS E NABIZ

BioNTech, Sinovac, Turkovac aşılarının hatırlatma dozu için randevu almak isteyen milyonlarca vatandaş, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın 50 yaş üzeri ve risk grubundaki vatandaşların koronavirüs aşısı hatırlatma dozunu olmaları için yaptığı çağrının ardından araştırmalara başladı. Peki, koronavirüs aşısında hatırlatma dozu nedir, neden yapılır? Covid-19 aşı randevusu e-Nabız üzerinden nasıl alınır? İşte aşı randevusu alma ekranı ve hatırlatma dozuna ilişkin merak edilenler...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 14 Temmuz 2022 Perşembe 15:24 Güncelleme Tarihi: 14 Temmuz 2022 Perşembe 15:40
AŞI RANDEVUSU ALMA EKRANI | Hatırlatma dozu nedir, ne zaman yapılır? Koronavirüs (Covid-19) aşı randevusu nasıl alınır? - MHRS E NABIZ

Aşı uygulaması için Merkezi Hekim Randevu Sistemi (MHRS), e-Nabız hesabı veya Alo 182 üzerinden randevu almak isteyen vatandaşlar, hatırlatma dozunun ne olduğunu ve hatırlatma dozunun ne zaman geldiğini araştırmaya başladı. İşte hatırlatma dozuna dair merak edilenler ve BioNTech, Sinovac, Turkovac aşılarında hatırlatma dozu için gereken süreler...

HATIRLATMA DOZU NEDİR?

Hatırlatma dozu, Covid-19 aşısının üzerinden en az 6 ay geçtikten sonra yaptırılabilen Covid-19 aşısıdır. Hatırlatma dozu, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın Kurban Bayramı öncesi yaptığı duyuruyla yeniden vatandaşların gündeminde yer almaktadır.


HATIRLATMA DOZU NE ZAMAN YAPILIR?

Koronavirüs vakalarında yaşanan artışın ardından aşı olmak isteyen vatandaşlar, 'hatırlatma dozu' randevusu talep ederek koronavirüs aşılarını yenileyebilmektedir.

Son yaptırdığı BioNTech aşısının üzerinden 6 ay geçen vatandaşlar, randevularını E-nabız sistemi üzerinden tamamlayabilir. Sinovac ve Turkovac'ta hatırlatma dozu aralığı ise 3 ay olarak belirlenmiştir.

BAKAN KOCA'DAN HATIRLATMA DOZU AÇIKLAMASI

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Omicron varyantına bağlı koronavirüs vakalarının artış gösterdiğini belirterek, "50 yaş üstüyle risk grubundakilerin, son aşıları üzerinden 6 ay geçmişse hatırlatma dozu aşılarını olmalarını ısrarla öneriyoruz. Bu grubun, temasın artacağı bayram günlerinden başlayarak kendilerini bilhassa koruması gerekmektedir. Maskeyi zaruri kılan durumları hepimiz biliyoruz" demişti

AŞI RANDEVUSU NASIL ALINIR?

Aşılama programı kapsamında sırası gelen ve kriterlere uyan vatandaşlar, e-Nabız sistemi üzerinden "Covid-19 aşı durumunu sorgula" sekmesi altından bunu kolaylıkla öğrenebilir ya da aralarında boşluk bırakarak AŞI, T.C. Kimlik Numarası ve T.C. Kimlik Seri Numarasının son 4 hanesini 2023'e kısa mesaj atarak aşı uygunluk durumlarını öğrenebilirler.

Bu aşamanın ardından aşı onam formuna hem e-Nabız'dan hem gelen kısa mesaj ile erişebiliyor. Eğer vatandaş aşı grubunda yer alıyor ise, aşı randevusunu; e-Nabız üzerinden Merkezi Hekim Randevu Sistemine (MHRS) bağlanarak ya da MHRS mobil uygulamalarını kullanarak ya da ALO182 hattını arayarak alabiliyor. Tüm randevu bilgileri hem e-Nabız'da hem de vatandaşların cep telefonuna gelen kısa mesajda yer alıyor.

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