LGS sonuçları 2022 ne zaman açıklanacak? LGS sınav sonuçları açıklandı mı?

LGS sonuçlarının açıklanmasına kısa bir süre kalırken sınava giren 8. sınıf öğrencileri sınav sonuçlarının açıklanacağı tarihe odaklandı.



Sınav sonuçlarını merakla bekleyen öğrenciler sınav sonucu erken açıklanıp açıklanmayacağını araştırmaya başladı. Peki MEB tarafından düzenlenen LGS sonuçları ne zaman açıklanacak 2022? LGS sınav sonuçları açıklandı mı? İşte konuya dair merak edilen soruların yanıtı...





LGS SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

LGS sınav sonuçları, 30 Haziran 2022'de "www.meb.gov.tr" internet adresinden ilan edilecek. Öğrencilere sınav sonuç belgeleri posta yoluyla gönderilmeyecek.

LGS SONUÇ SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ