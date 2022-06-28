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LGS sonuçları 2022 ne zaman açıklanacak? LGS sınav sonuçları açıklandı mı?

LGS sonuçları 2022 aramaları devam ediyor... Liselere Geçiş Sınavı'nın 5 Haziran tarihinde sona ermesinin ardından sınava katılım gösteren adaylar sınav sonuçlarının açıklanacağı tarihi araştırmaya başladı. Bilindiği gibi iki oturum şeklinde gerçekleşen LGS sınavı için gözler MEB tarafından yapılacak açıklamaya çevrildi. LGS sınavına katılan lise adayları "LGS sonuçları 2022 ne zaman açıklanacak?" ve "LGS sınav sonuçları açıklandı mı?" gibi sorulara yanıt aramaya başladı....

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 29 Haziran 2022 Çarşamba 01:25
LGS sonuçları 2022 ne zaman açıklanacak? LGS sınav sonuçları açıklandı mı?

LGS sonuçlarının açıklanmasına kısa bir süre kalırken sınava giren 8. sınıf öğrencileri sınav sonuçlarının açıklanacağı tarihe odaklandı.

Sınav sonuçlarını merakla bekleyen öğrenciler sınav sonucu erken açıklanıp açıklanmayacağını araştırmaya başladı. Peki MEB tarafından düzenlenen LGS sonuçları ne zaman açıklanacak 2022? LGS sınav sonuçları açıklandı mı? İşte konuya dair merak edilen soruların yanıtı...

LGS SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

LGS sınav sonuçları, 30 Haziran 2022'de "www.meb.gov.tr" internet adresinden ilan edilecek. Öğrencilere sınav sonuç belgeleri posta yoluyla gönderilmeyecek.

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