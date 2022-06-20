Avokado nasıl seçilir, nasıl saklanır, nasıl olgunlaştırılır? Avokadonun faydaları nedir, evde avokado nasıl yetiştirilir?

Hem bütçenize katkı sağlayacak hem de doğal beslenmenin keyfini çıkarmanıza müsaade edecek bir besin olan olan avokadonun evde nasıl yetiştirileceği, avokado seçilirken nelere dikkat edilmesi gerektiği ve avokadonun faydaları araştırılmaya başladı. Hem tadıyla hem de vücuda olan faydalarıyla birçok kişinin vazgeçilmezlerinden biri olan avokadoya dair merak edilenler haberimizde...

AVOKADO NASIL TÜKETİLİR, NASIL YENİR?

Avokado, yalnız tüketebileceği gibi limon, tuz, pulbiber ve karabiberle de tüketilebilir ve üzerine zeytinyağı ilave edilebilir. Avokado, uzunlamasına kesilir ve çekirdeğine kadar kestiğimiz avokadonun çekirdeğini çıkardıktan sonra dış kabuğundan bir kaşık ile sıyrılır.

Salatalarda, kahvaltılarda, smoothielerin içinde ve tatlılarda kullanılabilen avokado, pratik bir şekilde hazırlanabilen bir meyvedir.

AVOKADONUN FAYDALARI NEDİR?

Antioksidan miktarı yüksek bir meyve olan avokado, yağda çözünen bir besindir içeriğine sahiptir.

Tansiyonu dengeleyen avokado; içerdiği düşük sodyum, yüksek potasyum sayesinde kalp ve damar sağlığı dostudur.

İçeriğindeki düşük şeker oranı ile kilo verme konusunda yardımcı olur ve tok tutar, probiyotiktir.

Önemli düzeyde C ve E vitamini barındıran avokado, bağışıklık sistemini güçlendirir; direnci arttırır.

Doymamış yağ konusunda zengin olan avokado, kilo vermeyi kolaylaştırır; demir, çinko ve fosfat gibi önemli mineraller içerir.

EVDE AVOKADO NASIL YETİŞTİRİLİR?

AVOKADO ÇEKİRDEĞİNİ ÇIKARIN

Avokadoyu ortadan ikiye ayırın. Bıçakla bölerken iç-orta kısmında bulunan büyük avokado çekirdeğine zarar vermemeye özen gösterin. Çıkardığınız çekirdeği bol suyla yıkayıp üzerindeki kalıntıları temizleyin ve 5 dakika kadar temiz bir suyun içinde çekirdeği bekletin. Bu işlem için birden çok avokado kullanabilirsiniz çünkü bazı çekirdekler sonraki adımlarda istediğiniz sonuçları vermeyebilir.

ÇEKİRDEĞİ KÜRDAN İLE DELİN

Filizlendirmek üzere hazırladığınız çekirdeğin hafif sivri sayılabilecek kısmı üste gelecek şekilde ayarlamanızı yapın. Daha yuvarlak ve tombul olan kısmı aşağıda kalan çekirdeğin orta-alt kısımlarına 2 ya da 3 kürdan girecek şekilde kürdanla delikler açın ve gördüğünüz şekilde kürdanları yerleştirin. Bu işlem sayesinde çekirdeğin suyun içinde kalması ve filizlenmeye başlaması daha kolay bir hal alacaktır.

KÜRDANLI ÇEKİRDEĞİ SUYUN ÜZERİN KOYUN

Avokado çekirdeğinin tombul kısmı aşağıda, hafif sivri kısmı yukarıda (suyun üzerinde) kalacak şekilde avokado çekirdeklerinizi bardağın içindeki suya bırakın ve bu şekilde beklemeye devam edin. Bir süre sonra (Yaklaşık 1-1,5 ay), önce çekirdeğin altında saçaklanmalar (köklenmeler) oluşmaya başladığını göreceksiniz.

Çekirdeğin üst kısmından ufak bir filizin çıkmaya başladığını fark ettiğinizde, bu süre içinde avokado çekirdeği koyduğunuz bardağı cam kenarı, güneş ışığı gelen bir yerde tutmayı ve ara ara bardakta azalan suyun üzerine su ekleyerek suyunu tazelemeye devam edin.

İYİ AVOKADO NASIL ANLAŞILIR?

İyi bir avokado alabilmek için öncelikle hangi avokado çeşidini alacağınıza karar vermeniz gerekir. Avokadonun çeşidini anlayabilmek için görünüm, boyut ve renk gibi unsurlara dikkat etmeniz gerekmektedir.

LEKELİ AVOKADOLARA DİKKAT

Avokadonun üzerinde koyu lekeler ve çürükler varsa, bu durum avokadonun fazla olgunlaşmış olduğunu gösterebilir. Düzgün olmayan ve üzerinde lekeler bulunan avokadolar, fazla olgunlaşmış, bozulmuş veya zarar görmüş olabilir.

SERT AVOKADOLARA DİKKAT

Avokadonun olgun olup olmadığını anlamak için, mutlaka sertliğini kontrol edin. Meyveyi doğrudan avcunuzun içine alın. Hafifçe avcunuzu sıkın. Avokado olgunsa, dış yüzeyi esneme sağlar. Bastırdığınız noktalar içeri doğru esner ve sonra eski haline döner. Avokado aşırı yumuşaksa, bu durum fazla olgunlaştığını gösterir fakat sertse henüz olgunlaşmamış demektir.

AVOKADONUN SAPINA DİKKAT

Avokadonun sapını koparttıktan sonra, altındaki renge dikkat edin. Avokado, kahverengi veya açık sarıysa henüz ideal biçimde olgunlaşmamıştır. Sapın altındaki avokadonun rengi koyu kahverengiyse, fazla olgunlaştığı anlamına gelir.

AVOKADO OLGUNLAŞTIRMANIN YOLLARI

Olgunlaşmamıs bir avokadoyu mutfak tezgahında veya buzdolabında bekleterek olgunlaştırabilirsiniz. Avokadonun hızlı bir şekilde olgunlaşması için, ortadan ikiye bölün. İçindeki etli kısmın üzerine, fırça yardımıyla limon suyu sürün ve ikiye böldüğünüz avokadoyu, tekrar bir araya getirerek streç film ile hava almayacak şekilde sarın. Birleştirdiğiniz avokadoyu, buzdolabında 2-3 gün bekletin. Avokadoları çok yumuşak ve kahverengine dönmeden tüketmeye gayret edin.