UZMAN ÖĞRETMENLİK BAŞVURU VE SINAV TARİHİ | 2022 Uzman öğretmenlik ve başöğretmenlik sınav başvuruları ne zaman, şartları nedir?

Uzman öğretmenlik ve başöğretmenlik sınavının ne zaman yapılacağı ve sınav başvuru tarihi araştırılmaya başladı. Binlerce aday, Uzman öğretmenlik ve başöğretmenlik hakkında detayları arama motorunda sorgulamaya koyuldu. Peki, 2022 uzman öğretmenlik ve başöğretmenlik sınavı ne zaman yapılacak? MEB eğitim programı konuları nasıl? Başvurular nereden kabul edilecek? İşte detaylar...

UZMAN ÖĞRETMENLİK VE BAŞÖĞRETMENLİK BAŞVURULARI NE ZAMAN?

Milli Eğitim Bakanlığı kadro ve pozisyonlarında görev yapan öğretmen/uzman öğretmenlerin eğitim programına başvuruları 01-10 Haziran 2022 tarihleri arasında kabul edilecek.

UZMAN ÖĞRETMENLİK VE BAŞÖĞRETMENLİK BAŞVURU SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

MEB'e bağlı öğretmen/uzman öğretmenlerden eğitim programına başvuruda bulunanların, başvuru sonuçları 14 Haziran 2022 Salı günü açıklanacak.

UZMAN ÖĞRETMENLİK VE BAŞÖĞRETMENLİK EĞİTİM PROGRAMI NE ZAMAN?

Eğitim programına katılacak adayların listesi 7 Temmuz 2022 tarihinde açıklanacak.

Eğitim programının detayları:

Uzman öğretmenlik eğitim programı: 18 Temmuz - 05 Eylül 2022

Başöğretmenlik eğitim programı: 18 Temmuz - 19 Eylül 2022



UZMAN ÖĞRETMENLİK VE BAŞÖĞRETMENLİK YAZILI SINAV BAŞVURULARI NE ZAMAN?

Yazılı sınav başvuruları 26 Eylül - 03 Ekim 2022 tarihleri arasında alınacak. Yazılı sınava katılmaya hak kazanacak adayların belirlendiği başvuru sonuçları 10 Ekim 2022 tarihinde bell olacak.

Uzman ve başöğretmenlik yazılı sınavı 19 Kasım 2022 tarihinde yapılacak. Yazılı sınav sonuçları ise 12 Aralık 2022 tarihinde açıklanacak.

UZMAN ÖĞRETMENLİK VE BAŞÖĞRETMENLİK SERTİFİKALARI NE ZAMAN DÜZENLENECEK?

Yazılı sınav sonucuna göre başarılı olanların uzman ve başöğretmenlik sertifikaları 4 Ocak 2023 tarihinde düzenlenecek. Uzman ya da başöğretmen unvanı alan öğretmenler, 15 Ocak 2023 tarihinde söz konusu unvanlar için öngörülen eğitim öğretim tazminatından yararlanabilecek.

UZMAN ÖĞRETMENLİK VE BAŞÖĞRETMENLİK BAŞVURU ŞARTLARI NEDİR?

Uzman ve başöğretmen unvanları için başvuruda bulunacak öğretmenlerde/uzman öğretmenlerde aranan şartlardan biri olan mesleki gelişim çalışmaları, Bakanlığa bağlı resmî eğitim kurumları ve özel öğretim kurumlarında görev yapan tüm branş/alan öğretmenlerinin her bir alandaki görevlerden en az birini yapabilecekleri şekilde "Eğitim Öğretim ve Rehberlik Çalışmaları, Yönetime Katılım ve Araştırma ile Geliştirme Çalışmaları" olmak üzere üç çalışma alanı olarak belirlendi.

Millî Eğitim Bakanlığına bağlı resmî eğitim kurumları ve özel öğretim kurumlarında görev yapan öğretmen/uzman öğretmenlerden uzman öğretmen/başöğretmen unvanı için başvuruda bulunacakların üç çalışma alanı olarak belirlenen mesleki gelişim çalışmalarını tamamlayabilmeleri için çalışma alanlarının en az ikisinden birer çalışma yapmaları gerekiyor.

Uzman Öğretmenlik Eğitim Programı Konuları ve Soru Dağılımı (180 Saat)

Öğrenme ve Öğretme Süreçleri (25 Saat) %15

Ölçme ve Değerlendirme (20 Saat) %12

Özel Eğitim ve Rehberlik (25 Saat) %15

Eğitim Araştırmaları ve Ar-Ge Çalışmaları (20 Saat) %10

Eğitimde Kapsayıcılık (20 Saat) %12

Çevre Eğitimi ve İklim Değişikliği (20 saat) %10

Sosyal Etkileşim ve İletişim (20 saat) %10

Dijital Yetkinlik (15 Saat) %8

Güvenli Okul ve Okul Güvenliği (15 saat) %8

Başöğretmenlik Eğitim Programı Konuları ve Soru Dağılımı (240 Saat)