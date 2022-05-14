Haberler Haberler AÖF SINAVA GİRİŞ BELGESİ 2022 | AÖF sınav yerleri belli oldu mu, Anadolu Üniversitesi Açıköğretim fakültesi final sınav tarihleri...

AÖF SINAVA GİRİŞ BELGESİ 2022 | AÖF sınav yerleri belli oldu mu, Anadolu Üniversitesi Açıköğretim fakültesi final sınav tarihleri...

AÖF bahar dönemi final sınavı giriş belgesi yayınlanmasının ardından, binlerce aday sınava gireceği merkezi öğrenmek için araştırmaya başladı. 2 – 3 Nisan tarihlerinde yapılan AÖF vize sınavlarının akabinde, final sınavlarını da başarıyla tamamlamak isteyen öğrenciler, final sınavları için geri sayımı başlattı. Peki, Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi finalleri ne zaman, hangi okullarda düzenlenecek? İşte 2022 AÖF bahar dönemi final sınavları giriş belgesi sorgulama ekranı...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 17 Mayıs 2022 Salı 06:50 Güncelleme Tarihi: 17 Mayıs 2022 Salı 06:50
AÖF SINAVA GİRİŞ BELGESİ 2022 | AÖF sınav yerleri belli oldu mu, Anadolu Üniversitesi Açıköğretim fakültesi final sınav tarihleri...

AÖF sınav giriş belgelerinin yayınlanmasıyla birlikte, sınava nerede gireceğini öğrenmek isteyen öğrenciler, 2022 AÖF final sınavı giriş belgesini sorgulamaya başladı. Peki, AÖF sınavları ne zaman, saat kaçta başlayacak? İşte detaylar...

AÖF BAHAR DÖNEMİ 2022 FİNAL SINAVI NE ZAMAN?

Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim 2021 – 2022 bahar dönemi final sınavı 21 – 22 Mayıs 2022 tarihinde yapılacak. AÖF sınav giriş belgeleri, öğrencilerin seçtiği sınav yerlerine göre düzenlenecek.

AÖF yaz okulu sınavları ise 13 Ağustos 2022 tarihinde yapılacak.

AÖF SINAVLARI NE ZAMAN? Devamını Oku BUNU DA OKU


AÖF SINAV GİRİŞ YERLERİ BELLİ OLDU!

Anadolu Üniversitesi'nin yaptığı açıklamayla birlikte AÖF final dönemi sınav yerleri belli oldu. Sınava giriş belgesi için:

2022 AÖF FİNAL SINAVI GİRİŞ BELGESİ İÇİN BURAYA TIKLAYIN

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