Haberler Haberler 19 Mayıs tatil mi? 18 Mayıs yarım gün mü? 20 Mayıs resmi tatile eklenecek mi? İşte cevabı

19 Mayıs tatil mi? 18 Mayıs yarım gün mü? 20 Mayıs resmi tatile eklenecek mi? İşte cevabı

2022 Resmi tatiller büyük merakla araştırılıyor. 18 Mayıs, 19 Mayıs ve 20 Mayıs hakkında peş peşe sorular geliyor. Hafta sonuna yakın günlere denk gelmesiyle 19 Mayıs birleşecek mi sorusu gündemde konuşuluyor. Her yıl farklı günlere denk gelen tarihler bu yıl, 18 Mayıs Çarşamba, 19 Mayıs Perşembe, 20 Mayıs ise Cuma gününe denk geliyor. 19 Mayıs'ın hem öncesi hem de sonrası için sorulan sorulara cevap aranıyor. İşte 18 - 19 - 20 Mayıs resmi tatil mi? sorusunun cevabı...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 10 Mayıs 2022 Salı 11:08
19 Mayıs tatil mi? 18 Mayıs yarım gün mü? 20 Mayıs resmi tatile eklenecek mi? İşte cevabı

2022 Resmi tatiller gündemden düşmüyor. 2022 yılında uygulanacak olan resmi tatiller arasında 18 Mayıs, 19 Mayıs, 20 Mayıs günleri var mı? Her yıl farklı günlere denk gelen tarihler, hafta içine denk geldiğinde özellikle öğrencileri ve çalışanları arayışa geçiriyor. 19 Mayıs'ın bu yıl perşembe gününe denk gelmesi de yine vatandaşları soruları araştırmasına neden oldu. Peki 18 Mayıs tatil mi? 19 Mayıs resmi tatil mi? 20 Mayıs günü de tatil olur mu, birleşecek mi?

19 MAYIS RESMİ TATİL Mİ?

19 MAyıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı resmi tatil oluyor.

18 MAYIS YARIM GÜN MÜ, TAM GÜN TATİL Mİ?

18 Mayıs Çarşamba günü tatil sayılmıyor. Okullar ve iş yerleri devam ediyor.

20 MAYIS BİRLEŞECEK Mİ?

20 Mayıs Cuma günü ile ilgili resmi tatile birleşip birleşmeme konusu hakkında resmi bir karar henüz alınmadı. Konuya ilişkin açıklama yapıldığında haberimizin içeriğinde yer vereceğiz.

19 MAYIS ATATÜRK'Ü ANMA, GENÇLİK VE SPOR BAYRAMI TARİHÇESİ

Gençlik ve Spor Bayramı ilk defa 1926 yılında Gazi Günü adı altında Samsun'da kutlanmış, 24 Mayıs 1935'te Atatürk Günü adı altında resmiyet kazanmıştır. Beşiktaş'ın girişimleriyle Fenerbahçe Stadı'nda kutlanan bu ilk 19 Mayıs, Galatasaray ve Fenerbahçeli yüzlerce sporcunun da katılımıyla bir spor günü hâline gelmiştir. Bu organizasyondan bir süre sonra gerçekleşen Spor Kongresi'nde söz alan Beşiktaş Kurucu Üyesi Ahmet Fetgeri Aşeni, kutlanan Atatürk Günü'nün tüm gençliğe mal edilebilmesi için "19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı" adı altında her yıl yapılmasını teklif etmiştir. Kongrede oylanan bu öneri kabul edilmiş ve Atatürk'ün de onayıyla yasalaşmıştır.19 Mayıs, 20 Haziran 1938 tarihli kanunla "Gençlik ve Spor Bayramı" adını almıştır.

12 Eylül Darbesi ile yönetime gelen Kenan Evren başkanlığındaki Millî Güvenlik Konseyi, Atatürk'ün doğumunun yüzüncü yılı olan 1981 yılını kanun çıkararak Atatürk Yılı kabul ve ilan etti. Kutlamalar kapsamında "Gençlik ve Spor Bayramı"nın adı da "Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı" olarak değiştirildi.

2022 RESMİ TATİLLER

Yılbaşı: 1 Ocak Cumartesi

Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı: 23 Nisan Cumartesi

Emek ve Dayanışma Günü: 1 Mayıs Pazar

Ramazan Bayramı: 2-4 Mayıs Pazartesi - Çarşamba

Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı: 19 Mayıs Perşembe

Kurban Bayramı: 9 - 12 Temmuz Cumartesi - Salı

Demokrasi Bayramı: 15 Temmuz Cuma

Zafer Bayramı: 30 Ağustos Salı

Cumhuriyet Bayramı: 29 Ekim Cumartesi

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