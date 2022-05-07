Haberler Haberler GREEN CARD SONUÇLARI | Green kart sonuçları ne zaman, saat kaçta açıklanacak? ABD Yeşil Kart sorgulama ekranı 2022

GREEN CARD SONUÇLARI | Green kart sonuçları ne zaman, saat kaçta açıklanacak? ABD Yeşil Kart sorgulama ekranı 2022

'Green Card başvuru sonuçları açıklandı mı? Green Card başvuruları ne zaman açıklanacak? Green kart kimlere çıktı, ne zaman belli olacak?' soruları gündemde yerini aldı. Green kart başvurusu yapan binlerce kişi, sonuçları beklemeye başladı. Peki, 6 Ekim - 9 Kasım 2021 tarihleri arasında kabul edilen Green Card başvuruları ne zaman açıklanacak? İşte saati ve tarihi...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 07 Mayıs 2022 Cumartesi 14:10 Güncelleme Tarihi: 07 Mayıs 2022 Cumartesi 14:30
GREEN CARD SONUÇLARI | Green kart sonuçları ne zaman, saat kaçta açıklanacak? ABD Yeşil Kart sorgulama ekranı 2022

Amerika Birleşik Devletleri'nde süresiz yaşama ve çalışma hakkı sağlayan Green kart başvurularının değerlendirme işlemlerinin tamamlanması ile birlikte Green Card sonuçları bugün sistem üzerinden erişime açılacak. 6 Ekim-9 Kasım 2021 tarihleri arasında alınan başvuruların ardından ABD Yeşil Kart başvuru sonucu DV Lottery sorgulama ekranı üzerinden belli olacak ve ABD Hükümeti tarafından açıklanacak. İşte Green Card sorgulama ekranı...

GREEN CARD SORGULAMA EKRANI 2022

GREEN CARD SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Green Card başvuru sonuçları 7 Mayıs 2022 Cumartesi günü, Türkiye saati ile saat 19.00'da erişime açılacak ve başvuru yapan kişiler sonuçlarını görüntüleyebilecek.

GREEN CARD SORGULAMA EKRANI 2022

GREEN CARD BAŞVURU SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

Green Card sonuçları dvprogram.state.gov sitesinden DV Lottery sisteminden sorgulanacak. İşte adım adım Green Card sorgulama...

1. dvprogram.state.gov adresinİ açın.

2. Karşınıza çıkan ekranda Mavi renkli "Continue" linkine tıklayın.

3. Açılan sayfaya Confirmation numarası, Soyadı, Doğum Yılı ve doğrulama kodu yazmanızı isteyen formu doldurun.

4. En üstteki kutuya 16 Haneli Confirmation numarasını yazın.

GREEN CARD SORGULAMA EKRANI 2022

5. Bir sonraki kutuya sadece soyadınızı büyük harflerle ve Türkçe karakter kullanmadan yazın

6. Üçüncü sıradaki kutuya sadece doğum yılınızı yazın. (Örnek: 1998)

7. Son kutuya kutunun yanındaki 5 haneli doğrulama kodunuzu yazın.

8. Son olarak Submit linkine tıklayın.

GREEN CARD SORGULAMA EKRANI 2022

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