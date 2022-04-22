Haberler Haberler BAYRAMDA OTOYOLLAR VE KÖPRÜLER ÜCRETSİZ Mİ? | Arife günü yol ve köprü geçişleri bedava olacak mı? 2022 köprü ve otoyol ücretleri

BAYRAMDA OTOYOLLAR VE KÖPRÜLER ÜCRETSİZ Mİ? | Arife günü yol ve köprü geçişleri bedava olacak mı? 2022 köprü ve otoyol ücretleri

Bayram tatili nedeniyle köprü geçişleri ve otoyolların ücretsiz olup olmayacağı araştırılmaya başladı. Bayrama sayılı günler kala bayram tatilini sevdiklerinin yanına giderek ya da farklı bir tatil rotası belirleyerek değerlendirmek isteyen vatandaşlar, '2022 Ramazan Bayramında köprü ve otoyol geçişleri ücretsiz mi? Arife günü köprü ve otoyol geçişleri bedava olacak mı?' sorularının cevabını araştırmaya başladı. İşte bayramda köprü ve otoyol ücretlerine dair merak edilenler...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 22 Nisan 2022 Cuma 14:36
BAYRAMDA OTOYOLLAR VE KÖPRÜLER ÜCRETSİZ Mİ? | Arife günü yol ve köprü geçişleri bedava olacak mı? 2022 köprü ve otoyol ücretleri

Ramazan Bayramı'nda bu yıl köprü ve otoyolların ücretsiz olup olmayacağı merak edilenler arasında yerini aldı. Bayramda şehir değiştirmek isteyenler ve tatil planı yapanlar 'Ramazan Bayramı'nda köprü ve otoyollar ücretsiz mi olacak?' sorusunun cevabını araştırmaya başladı. İşte 2022 köprü ve otoyol geçiş ücretlerine dair merak edilenler...

2022 RAMAZAN BAYRAMI'NDA KÖPRÜ VE OTOYOL GEÇİŞLERİ ÜCRETSİZ OLACAK MI?

Ramazan Bayramı'nda köprü ve otoyol geçişlerinin bedava olup olmayacağı henüz açıklanmadı. Yapılan açıklamaların ardından, köprü ve otoyol geçişlerinin ücretsiz olup olmayacağı haberimizde yer alacak.

ARİFE GÜNÜ KÖPRÜ VE OTOYOL GEÇİŞLERİ ÜCRETSİZ Mİ?

Arife günü köprü ve otoyol geçişlerinin bedava olup olmayacağına dair henüz bir açıklama yapılmadı. Yapılan açıklamaların ardından, köprü ve otoyol geçişlerinin ücretsiz olup olmayacağı haberimizde yer alacak.

2022 KÖPRÜ VE OTOYOL GEÇİŞ ÜCRETLERİ NE KADAR?

15 TEMMUZ ŞEHİTLER KÖPRÜSÜ VE FATİH SULTAN MEHMET KÖPRÜSÜ GEÇİŞ ÜCRETİ

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde tek yönlü otomobil geçiş ücreti 2022 yılı itibarıyla 8.25 TL; gidiş-geliş toplam 16.50 TL.

YAVUZ SULTAN SELİM KÖPRÜSÜ GEÇİŞ ÜCRETİ

Yavuz Sultan Selim Köprüsü için 2022 yılında, otomobiller için tek yönlü geçiş ücreti 19 TL.

Köprüye bağlanan yolların özel otoyol olduğunu ve Kuzey Marmara Otoyolu girişinde de ücret alındığını belirtmek gerekmektedir.

2022 AVRASYA TÜNELİ GEÇİŞ ÜCRETİ

İstanbul Avrasya Tüneli'nde otomobil geçiş ücreti 2022 yılı boyunca her gün 05.00-23.59 saatleri arasında tek yönde 53 TL olarak belirlenirken; 00.00-05.00 saatleri arasında yüzde 50 indirimli olacak şekilde tek yönde 26.50 TL olarak belirlenmiştir.

2022 OSMANGAZİ KÖPRÜSÜ GEÇİŞ ÜCRETİ

Osmangazi Köprüsü'nden geçiş ücreti 1 Ocak 2022 itibari ile 184.5 TL olarak belirlenmiştir. Köprüden geçmek isteyen motosikletler 129 TL, minibüs ve ticari araçlar 295 TL, otobüsler 350 TL, kamyonlar 464.5 TL, tırlar 585 TL ödeyerek kullanabilecek.
DEVLETİN İŞLETTİĞİ OTOYOLLAR VE KÖPRÜLER

  • İzmir - Çeşme Otoyolu
  • İzmir - Aydın Otoyolu
  • 15 Temmuz Şehitler Köprüsü (Eski adıyla Boğaziçi Köprüsü)
  • Çukurova Otoyolları (Adana Doğu Alın - Şanlıurfa kesimi)
  • Çukurova Otoyolları (Niğde - Mersin - Adana Batı Kesimi)
  • Fatih Sultan Mehmet Köprüsü
  • Avrupa Otoyolu (Mahmutbey - Edirne Kesimi)
  • Anadolu Otoyolu (Çamlıca İstasyonu - Akıncı Kesimi)
  • Gebze - Orhangazi - İzmir (İzmit Körfez Geçişi ve Bağlantı Yolları Dahil)


ÖZEL ŞİRKETLERİN İŞLETTİĞİ OTOYOLLAR VE KÖPRÜLER

  • Yavuz Sultan Selim Köprüsü (3. Köprü)
  • Kuzey Marmara Avrupa Otoyolu
  • Kuzey Marmara Anadolu Otoyolu
  • Avrasya Tüneli
  • Osmangazi Köprüsü
  • Menemen Aliağa Çandarlı Otoyolu
  • Ankara - Niğde Otoyolu

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