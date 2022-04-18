Haberler Haberler Ramazan ayı ne zaman bitiyor, son oruç hangi gün tutulacak? 2022 Ramazan ayının son orucu hangi güne denk geliyor? Arife günü ne zaman?

Ramazan ayı ne zaman bitiyor, son oruç hangi gün tutulacak? 2022 Ramazan ayının son orucu hangi güne denk geliyor? Arife günü ne zaman?

Ramazan ayında ibadetlerini yerine getiren vatandaşlar, oruç tutarak bu ayın anlamını idrak ediyor. Oruç tutan vatandaşlar, son orucun ne zaman tutulacağını ve arife gününün hangi güne denk geldiğini araştırıyor. Peki, Ramazan ayı ne zaman bitecek, arife günü ne zaman? İşte, 2022 Ramazan ayının bitiş tarihi...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 18 Nisan 2022 Pazartesi 15:00 Güncelleme Tarihi: 18 Nisan 2022 Pazartesi 15:30
Ramazan ayı ne zaman bitiyor, son oruç hangi gün tutulacak? 2022 Ramazan ayının son orucu hangi güne denk geliyor? Arife günü ne zaman?

Ramazan ayında oruç ibadetini yerine getiren milyonlarca Müslüman, Ramazan ayının ne zaman son bulduğunu ve oruç tutulacak son günü araştırmaya başladı. Peki, 'arife günü' olarak bilinen ve bayramdan bir gün önceki güne tekabül eden Ramazan ayının son günü ne zaman? 2022 Ramazan ayında son oruç ne zaman tutulacak, arife hangi güne denk geliyor? İşte detaylar...

2022 RAMAZAN AYI NE ZAMAN BİTİYOR? ARİFE GÜNÜ NE ZAMAN?

Bu sene Ramazan ayı 1 Mayıs Pazar günü sona erecek. 1 Mayıs Pazar gününe denk gelen arife gününde yılın son orucu tutulacak.

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RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN?

  • Ramazan Bayramı Arifesi - 1 Mayıs 2022 Pazar
  • Ramazan Bayramı 1. Gün - 2 Mayıs 2022 Pazartesi
  • Ramazan Bayramı 2. Gün - 3 Mayıs 2022 Salı
  • Ramazan Bayramı 3. Gün - 4 Mayıs 2022 Çarşamba

RAMAZAN BAYRAMI KAÇ GÜN, TATİL KAÇ GÜN SÜRECEK?
Ramazan Bayramı, arife günüyle birlikte 3.5 gün sürecek. Ramazan Bayramı tatili, hafta sonu tatiliyle birlikte toplam 5 gün boyunca devam edecek.

KADİR GECESİ NE ZAMAN?

Kadir Gecesi bu yıl 27 Nisan tarihinde idrak edilecek. 27 Nisan akşamı, teravih namazının ardından başlayan Kadir gecesi, gecenin geç saatlerine kadar devam edecek.

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