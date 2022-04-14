SURVIVOR KİM ELENDİ? 12 Nisan Survivor'da adaya kim veda etti! Survivor'da ödül oyununu kim kazandı?

Ekranların sevilen yarışma programı Survivor All Star 2022'de heyecan devam ediyor. 12 Nisan Salı günü yayınlanan yeni bölümde dokunulmazlık oyunu oynandı. Ünlüler ve Gönüllüler takımı dokunulmazlık oyunu için kıyasıya rekabet içerisinde bulundu. Peki Survivor All Star'da dokunulmazlığı hangi takım kazandı? 12 Nisan Survivor dokunulmazlık hangi takımın oldu? Survivor kim elendi? İşte tüm detaylar...

12 NİSAN SURVIVOR ÖDÜL OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI?

Survivor All Star'da 12 Nisan Salı günü oynanan ödül oyununun galibi Ünlüler takımı oldu ve ödülün sahibi oldular.

SURVIVOR ALL STAR 2022'DE ADAYA KİM VEDA ETTİ!

Barış, Gizem, Parviz ve Ayşe haftaya eleme adayları olarak girdiler. Yapılan SMS oylaması sonucu eleme konseyinde adaya veda eden isim Gizem Memiç oldu.