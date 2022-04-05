Aşı ve PCR testi yaptırmak orucu bozar mı? Korona testi ve aşı oruç bozar mı? Oruçluyken aşı ve koronavirüs testi yaptırılır mı?

'Oruçluyken PCR testi yaptırmak ve aşı olmak orucu bozar mı?' sorusu gündemde yerini aldı, oruç tutan binlerce vatandaş aşı olup olamayacağını ve PCR testi yaptırıp yaptıramayacağını araştırmaya başladı. İşte, oruçluyken koronavirüs testi yaptırmaya ve aşı olmaya dair merak edilenler...

ORUÇLUYKEN AŞI OLUNUR MU? AŞI ORUCU BOZAR MI?

Oruç; yemek, içmek, cinsel ilişki ve bu kapsama giren şeylerle bozulur. Bu nedenle, besin değeri taşımayan aşılar orucu bozmaz. Tedavisi devam eden hastalar, sağlıklarına kavuşup tedavileri sona erinceye kadar oruçlarını erteleyebilirler. İlaveten, Ramazan ayında herkesle birlikte oruca devam etmeyi arzu ediyorlar ve oruç tutmalarına da başka bir engel bulunmuyorsa iğnelerini iftardan sonra yaptırabilirler.

Bu imkâna sahip olmayanlar, tedavi ve aşı amaçlı iğne yaptırabilirler fakat oruçlu iken gıda ve vitamin iğneleri yaptıranların, ağızdan aşı alanların, damardan serum ve kan verilenlerin orucu bozulur. Bu durumda, bu oruç kaza edilir.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, aşının orucuna bir zararı olmadığını şu sözlerle ifade etti:

"Koronavirüs aşısı bir salgının önlenmesi adına yapılan bir çalışmadır. Bu aşı çalışmasında evet, vücuda bir enjeksiyon yapılmaktadır, ancak enjekte edilen şey gıda olmadığı, vitamin olmadığı ve bir de salgının önleme adına büyük bir toplumsal mazeret içerdiği için kesinlikle cevaz verilmiştir, aşı caizdir. Aşı sırası gelen kardeşlerimiz diledikleri takdirde korona virüs aşısı yaptırabilirler, oruçlarına zarar gelmez."

ORUÇLUYKEN PCR TESTİ YAPTIRILIR MI? KORONAVİRÜS TESTİ ORUCU BOZAR MI?

Koronavirüs testi genizden ve burundan alınan örnekle yapılmaktadır ve birçok kişi bu işlemin orucu bozup bozmadığını merak etmektedir. Bu noktada, Diyanet İşleri Başkanlığı, sürüntü testinin orucu bozmayacağını ifade etmiştir. Vatandaşlar gönül rahatlığıyla oruçluyken aşı olabilir ve koronavirüs testi yaptırabilir.