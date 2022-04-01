SURVIVOR DOKUNULMAZLIK OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI? Survivor All-Star 1 Nisan dokunulmazlık oyununun galibi hangi takım?

Survivor All-Star 2022'de heyecan devam ediyor. 1 Nisan Cuma günü yayınlanacak yeni bölümde dokunulmazlık oyunu oynanacak. Ünlüler ve Gönüllüler takımı dokunulmazlık oyunu için kıyasıya rekabet içerisinde bulunacak.

SURVIVOR DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

Survivor'da yayınlanan yeni bölümde yarışmacılar zorlu bir parkurda karşı karşıya gelecek. 1 Nisan Cuma günü yayınlanacak ve büyük bir mücadele verilen dokunulmazlık oyununu kazanan takım belli olduğunda haberimizde yer alacak.

Ünlüler Takımı: Adem Kılıçcı, Aycan Yanaç, Barış Murat Yağcı, Batuhan Karacakaya, Birsen Bekgöz, Çağan Atakan Arslan, Elif Gören, Furkan Kızılay, Mert Öcal, Merve Aydın, Nagihan Karadere, Sema Aydemir, Sercan Yıldırım, Bora Edin, Gizem Memiç, Parviz Abdullayev, Aşkım Burçe Tunay

Gönüllüler Takımı: Anıl Berk Baki, Ardahan Uzkanbaş, Berkan Karabulut, Berna Keklikler, Evrim Keklik, Gizem Kerimoğlu, Gökhan Keser, Hikmet Tuğsuz, Nisa Bölükbaşı, Ogeday Girişken, Seda Ocak, Sude Burcu, Yasin Obuz, Ayşe Yüksel, Yağmur Banda