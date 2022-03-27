TÜRKİYE'DE SAATLER İLERİYE ALINACAK MI? | Saatler ileriye alındı mı, Türkiye'de saat kaç? Yaz saati uygulaması var mı? Yaz saati uygulaması nedir?

"Saatler ileri alınacak mı, yaz saati uygulaması geri gelecek mi?" sorusunun cevabı birçok vatandaş tarafından araştırılmaya devam ediyor. Avrupa'nın 27 Mart itibariyle geçtiği yaz saati uygulamasının ülkemizde hayata geçirilip geçirilmeyeceği ise gündemde yerini alıyor. İşte, yaz saati uygulamasına dair son gelişmeler ve "Türkiye'de saat kaç?" sorusu hakkında merak edilenler...

TÜRKİYE'DE SAAT KAÇ? SAATLER İLERİ Mİ ALINDI?

27 Mart Pazar günü Avrupa'da yaz saati uygulaması başladı. Bu nedenle, ülkemizde de yaz saatinin uygulanıp uygulanmayacağı merak edildi. 2016 yılının Eylül ayı itibariyle yaz saati uygulaması kalıcı hale getirildiği için Bakanlık Kurulu'ndan alıınan karara göre saatlerde herhangi bir değişiklik yapılmayacağı kesinleşti. Bu nedenle, ülkemizde 2016 yılında itibaren Kış saati ve Yaz saati uygulamaları gerçekleştirilmemektedir.

Bu nedenle Türkiye'de saatlerin ileriye alınmayacağı da belli oldu. Almanya, Fransa, Danimarka, Hollanda gibi birçok Avrupa ülkesinde ise bugün yaz saati uygulaması başladı.

KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ'NDE YAZ SAATİ UYGULAMASI

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde 27 Mart 2022 Pazar günü saat 02.00'de saatler bir saat ileri alınarak yaz saati uygulamasına geçildi.

YAZ SAATİ UYGULAMASI NEDİR?

Yaz saati uygulaması (YSU) bir ülkede ya da bölgede gün ışığından, sabahları daha az, öğleden sonra daha çok yararlanmak için periyodik olarak, saatlerin belirli bir miktarda değiştirilmesi olarak tanımlanmaktadır.

Genelde bu uygulama kapsamında saatler ilkbahar başlangıcında bir saat ileri, sonbaharda ise bir saat geri alınır ve bazı teknolojik aletlerin saat uygulamasında otomatik ayarlama yapması ise bu konuda vatandaşların dikkatli olmasını gerektirir.