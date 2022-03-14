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SURVIVOR DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI? 14 Mart Survivor All Star'da kim elendi?

Ekranların sevilen yarışma programlarından Survivor All Star 2022'de heyecan dorukta. 14 Mart Pazartesi günü yayınlanacak yeni bölümde dokunulmazlık oyunu heyecanı yaşanacak. Peki, Survivor'da dokunulmazlık oyununu kim kazandı? Survivor 14 Mart dokunulmazlık oyununu kazanan belli oldu mu? Survivor'da kim elendi? | SURVIVOR 2022 ALL STAR

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 14 Mart 2022 Pazartesi 11:06 Güncelleme Tarihi: 14 Mart 2022 Pazartesi 11:15
SURVIVOR DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI? 14 Mart Survivor All Star'da kim elendi?

Sevilen yarışma programı Survivor'da heyecan devam ediyor. 14 Mart Pazartesi günü yayınlanacak yeni bölümde dokunulmazlık oyunu heyecanı yaşanacak. Ünlüler ve Gönüllüler takımı ödülü kazanmak için kıyasıya rekabet edecek.

SURVIVOR DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI? 14 MART

Survivor All Star'da yayınlanacak yeni bölümde yarışmacılar arasında dokunulmazlık oyunu ve eleme heyecanı yaşanacak. Dokunulmazlık oyununu kazanan ekip belli olunca haberimizde yer alacak.

Ünlüler Takımı: Adem Kılıçcı, Barış Murat Yağcı, Batuhan Karacakaya, Birsen Bekgöz, Çağan Atakan Arslan, Elif Gören, Mert Öcal, Merve Aydın, Nagihan Karadere, Sema Aydemir, Sercan Yıldırım, Bora Edin, Gizem Memiç, Parviz Abdullayev.

Gönüllüler Takımı: Anıl Berk Baki, Ardahan Uzkanbaş, Berkan Karabulut, Berna Keklikler, Evrim Keklik, Gökhan Keser, Hikmet Tuğsuz, Nisa Bölükbaşı, Ogeday Girişken, Seda Ocak, Sude Burcu, Yasin Obuz, Ayşe Yüksel.

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